من دون مكياج... تايلور سويفت تحتفل بتصدر "The Fate of Ophelia" المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى

فنّ
2026-02-24 | 10:55
مشاهدات عالية
2min
من دون مكياج... تايلور سويفت تحتفل بتصدر "The Fate of Ophelia" المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى

احتفلت النجمة العالمية تايلور سويفت بوصول أغنية The Fate of Ophelia"" إلى المرتبة الأولى في قوائم الموسيقى.

وبعد إصدار ألبومها الثاني عشر "The Life of a Showgirl" في تشرين الأول الماضي، باتت سويفت الآن في المركز الثالث بالتساوي مع ريهانا برصيد 14 أغنية متصدرة للقوائم.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 36 عامًا صورة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها من دون مكياج وكتبت: "بعض الذكريات الجميلة من ألبوم Opalite احتفالاً بوصول أغنيتي إلى المركز الأول في قائمة Hot 100! لا أستطيع وصف مدى سعادتي، وأنا منبهرة للغاية بحبكم لهذه الأغنية والفيديو. ولتوضيح الأمر... هذه هي المرة الأولى التي أحصل فيها على أغنية في المركز الأول في قائمة Hot 100 من ألبوم واحد منذ صدور ألبومي 1989 عام 2014، أي منذ ما يقارب 12 عامًا! أعلم أن هذا رقم كبير، لكنه يجعلني ممتنة جدًا للمعجبين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز من خلال استقبالهم لهذه الأغنية بحفاوة بالغة. أنا في غاية السعادة! أردت فقط أن أقول شكرًا لكم، ربما سأشتري كعكة بريتزل عملاقة من المركز التجاري للاحتفال، كما تعلمون".

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Taylor Swift‎‏ (@‏‎taylorswift‎‏)‎‏


المصدر

حفل توزيع جوائز بافتا 2026... إليكم قائمة بأبرز أسماء الفائزين!
LBCI السابق

