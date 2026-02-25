الأخبار
من بينها "جووز" و"ترمينايتر" و"ستار وورز"... مزاد في كاليفورنيا يلفت الأنظار بـ1550 قطعة معروضة

2026-02-25 | 07:31
يقام مزاد على 1550 قطعة مأخوذة من أعمال تلفزيونية وسينمائية، من بينها "جووز" و"ترمينايتر" و"ستار وورز"، في آذار في لوس أنجلوس.

وسيقام المزاد على ثلاثة أيّام اعتبارا من الخامس والعشرين من آذار في متحف "بيترسن أوتوموتيف ميوزيوم" في لوس أنجلوس.

وستعرض بعض القطع ليوم واحد في فندق "ذي مايبرن" في بيفرلي هيلز في 11 آذار.

وقدّرت دار "بروبستور" القيّمة على المزاد إجمالي قيمة المعروضات، بما فيها خريطة اللصوص "مارودرز ماب" من "هاري بوتر"، بحوالى 9 ملايين دولار.

ومن أبرز المعروضات، القناع الرأسي الذي وضعه أنتوني دانييلز في "ذي إمباير سترايكس باك" من سلسلة "حرب النجوم" (ستار وورز) والذي تقدّر قيمته بين 350 و700 ألف دولار، فضلا عن مقبض سيف الليزر المستخدم من لوك سكاووكر وراي في "ذي فورس أويكنز" والمقدّر بحوالى 100 ألف دولار.

ويقدّم المزاد كذلك قطعا استخدمت في فيلم "جووز" (1975) الشهير لستيفن سبيلبرغ، من بينها المسدس البحري بخطاف (500 ألف دولار) وقصبة الصيد.

وتعرض السترة التي ارتداها أرنولد شوارتسنيغر في النصف الأول من فيلم "ترمينايتر" في المزاد بسعر يتراوح بين 75 و150 ألف دولار.

وقال ابراهيم فرج المسؤول في "بروبستور" خلال عرض بعض القطع للصحافة في بريطانيا قبل نقلها إلى كاليفورنيا إنه "من النادر العثور على قطع من هذا القبيل".
 
وكالة فرانس برس

"أصبحت في معظم الأوقات طريحة الفراش"... ممثلة أميركية شهيرة تكشف تطورًا مؤلمًا في معركتها مع مرض خطير
أوركسترا الشباب للموسيقى الشرق - عربية تعزف زياد الرحباني (صور)
السابق

