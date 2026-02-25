الأخبار
"أصبحت في معظم الأوقات طريحة الفراش"... ممثلة أميركية شهيرة تكشف تطورًا مؤلمًا في معركتها مع مرض خطير
فنّ
2026-02-25 | 07:59
مشاهدات عالية
"أصبحت في معظم الأوقات طريحة الفراش"... ممثلة أميركية شهيرة تكشف تطورًا مؤلمًا في معركتها مع مرض خطير
كشفت الممثلة الأميركية كريستينا آبلغايت عن تطورات مؤلمة في معركتها مع مرض التصلب المتعدد، مؤكدة أنها أصبحت في معظم الأوقات طريحة الفراش بسبب الألم الشديد الذي تعاني منه.
وأعلنت النجمة البالغة 54 عامًا إصابتها بالمرض عام 2021، ومنذ ذلك الحين لم تتردد في مشاركة تفاصيل معاناتها مع الجمهور. وفي مقابلة مؤثرة مع مجلة People، أوضحت أن الألم أجبرها على قضاء جزء كبير من يومها في السرير أو عليه، ما غيّر نمط حياتها بشكل جذري.
ورغم ذلك، تحرص آبلغايت على مغادرة المنزل من أجل ابنتها سادي، البالغة 15 عامًا، والتي تعتمد عليها في الذهاب إلى المدرسة وممارسة أنشطتها اليومية. وقالت: "أحب أن أوصلها إلى المدرسة، فهذا وقتنا الخاص معًا. أقول لنفسي فقط: أوصليها بأمان ثم عودي إلى السرير… وهذا ما أفعله"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأضافت بصراحة: "حياتي ليست مثالية. أحيانًا تكون الحياة قاسية جدًا، وأنا أحاول أن أكون صادقة قدر الإمكان بشأن ما أمرّ به".
وفي خطوة جديدة، تستعد آبلغايت لإصدار مذكراتها بعنوان You With The Sad Eyes في الثالث من آذار، حيث ستروي تفاصيل معركتها مع المرض، إضافة إلى طفولتها الصعبة وتجاربها المؤلمة، بما في ذلك تعرضها للإساءة والنشأة في بيئة مضطربة مع والدتها التي عانت من الإدمان وعلاقات مؤذية.
وأشارت إلى أن تلك التجارب تركت أثرًا عميقًا في حياتها، لكنها اليوم تشعر بأنها مستعدة لكشف حقيقتها الكاملة، قائلة: "لم يعد لدي مكان للزيف. كل ما أقوله الآن هو الحقيقة، كما هي".
وتأمل النجمة أن تساعد قصتها الآخرين على مواجهة تجاربهم الخاصة، رغم المعاناة المستمرة التي تعيشها مع المرض الذي غيّر حياتها بالكامل.
