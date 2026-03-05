0min

ماغي بو غصن تتفاعل مع التطورات الراهنة في لبنان... هذا ما كتبته!

تفاعلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن مع التطورات الراهنة في لبنان، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.



وكتبت ماغي بو غصن عبر حسابها على إكس: "يا رب رحمتك". يا رب رحمتك 🙏 #لبنان — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) March 5, 2026