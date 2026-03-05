يارا في رسالة تضامن مع لبنان: "لطفك يا رب"

عبّرت النجمة اللبنانية يارا عن تضامنها مع بلدها لبنان، جرّاء التطورات التي تعصف به مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وكتبت يارا في منشور عبر حسابها على إكس: "لطفك يا رب".