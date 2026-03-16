لبنان والشرق الأوسط في قلب الأوسكار... صرخات النجوم تكسر صمت السجادة الحمراء! (فيديو)

2026-03-16 | 09:18

فنّ
لبنان والشرق الأوسط في قلب الأوسكار... صرخات النجوم تكسر صمت السجادة الحمراء! (فيديو)
لبنان والشرق الأوسط في قلب الأوسكار... صرخات النجوم تكسر صمت السجادة الحمراء! (فيديو)

تضامن الممثل خافيير بارديم مع فلسطين، حيث هتف "حرروا فلسطين" على خشبة مسرح حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026 لينضم بذلك إلى قائمة نجوم هوليوود الذين لم يترددوا في إضفاء طابع سياسي على الحفل.

وكان بارديم على وشك تقديم جائزة أفضل فيلم دولي عندما قال: "لا للحرب، وحرروا فلسطين".

وارتدى الممثل الإسباني دبوسًا كُتب عليه "لا للحرب" (no a la guerra)، بالإضافة إلى دبوس آخر يحمل شعار "حرروا فلسطين" على بدلته.

ولم يكن بارديم الوحيد، فقد انضم إليه عدد من المشاهير في الإدلاء بتصريحات سياسية خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين.

وشوهدت الممثلة ساجا كيلاني وهي ترتدي الدبوس الأحمر إلى جانب زميلها في التمثيل عامر حلهيل.

وقالت لموقع "ديدلاين": "لا يوجد وقف لإطلاق النار حاليًا، فالقصف مستمر حتى يومنا هذا. دمار ونزوح في جميع أنحاء العالم. فلسطين، ولبنان، وإيران، وفنزويلا، في كل مكان. هذا مطلب لوقف دائم لإطلاق النار".

 
 

LBCI
موضة وجمال
08:41

أزياء ربيعية وفساتين بالأسود والأبيض ودبابيس زينة تسيطر على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار (صور)

LBCI
موضة وجمال
2026-02-23

إليكم أفضل إطلالات النجوم على السجادة الحمراء في حفل بافتا 2026 (صور)

LBCI
فنّ
2026-01-17

"جوي أواردز" تنطلق من الرياض… نجوم لبنان والعالم على السجادة الحمراء (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-03

صرخة من قلب النزوح بين دمعة طفل ووجع وطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:37

لويس هاملتون يغيب عن حفل الأوسكار... وفيلمه "فورمولا 1" يحصد جائزة أفضل صوت!

LBCI
فنّ
08:48

الأوسكار يجمع نخبة من ألمع نجمات هوليوود... وصورة "سيلفي" تذكارية توثّق اللحظة!

LBCI
موضة وجمال
08:41

أزياء ربيعية وفساتين بالأسود والأبيض ودبابيس زينة تسيطر على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار (صور)

LBCI
فنّ
08:24

"وان باتل أفتر أناذر" يهيمن على جوائز الأوسكار

LBCI
أخبار لبنان
11:48

الجيش الاسرائيلي يُحاول التوغل من القطاعين الغربي والأوسط

LBCI
أخبار لبنان
08:13

إقفال الإدارات العامة لمناسبة عيد الفطر وعيد بشارة السيدة مريم

LBCI
خبر عاجل
2026-03-14

الجيش الاسرائيلي يُنذر: حزب الله يستخدم سيارات الإسعاف استخدامًا عسكريًا واسعًا!

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

ترامب للشعب الإيراني: أميركا تقف معكم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:17

في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:13

القرى المسيحية الحدودية: واقع صعب وجولة للسفير البابويّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:11

النبطية: صواريخ ودمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:08

عمليات برية محدودة ضد الحزب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
09:07

نائب رئيس الحكومة: المفاوضات لم تتضح معالمها بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:03

في عين التينة جهود مبذولة لخفض التصعيد

LBCI
أخبار لبنان
07:08

الراعي استقبل وفد "اللقاء الديموقراطي"... السعد: ندعم رئيس الجمهورية في مبادرته والجيش في مهامه

LBCI
أخبار لبنان
06:11

الراعي من قصر بعبدا: ندعم كل خطوة يقوم بها عون لما فيه خير لبنان ونؤيد الجيش وقائده

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الـLBCI تواكب جولة السفير البابوي على بعض قرى الشريط الحدودي... "يحق للجميع البقاء في أرضه"

LBCI
أخبار لبنان
08:13

إقفال الإدارات العامة لمناسبة عيد الفطر وعيد بشارة السيدة مريم

LBCI
خبر عاجل
07:42

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن رحلات الشركة من 17 ولغاية 19 الحالي

LBCI
أخبار دولية
10:56

رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

بين حرب البلد وحرب الجسد!

LBCI
أخبار لبنان
12:59

كهرباء لبنان: إعادة ربط المجموعات الإنتاجية على الشبكة الكهربائية تدريجيًا بعد انفصالها جراء تردي الأحول الجوية

LBCI
أخبار لبنان
16:52

مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا

LBCI
أخبار لبنان
10:47

"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"

LBCI
خبر عاجل
02:04

الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان

