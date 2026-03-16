لبنان والشرق الأوسط في قلب الأوسكار... صرخات النجوم تكسر صمت السجادة الحمراء! (فيديو)

تضامن الممثل خافيير بارديم مع فلسطين، حيث هتف "حرروا فلسطين" على خشبة مسرح حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026 لينضم بذلك إلى قائمة نجوم هوليوود الذين لم يترددوا في إضفاء طابع سياسي على الحفل.



وكان بارديم على وشك تقديم جائزة أفضل فيلم دولي عندما قال: "لا للحرب، وحرروا فلسطين".



وارتدى الممثل الإسباني دبوسًا كُتب عليه "لا للحرب" (no a la guerra)، بالإضافة إلى دبوس آخر يحمل شعار "حرروا فلسطين" على بدلته.



ولم يكن بارديم الوحيد، فقد انضم إليه عدد من المشاهير في الإدلاء بتصريحات سياسية خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين.



وشوهدت الممثلة ساجا كيلاني وهي ترتدي الدبوس الأحمر إلى جانب زميلها في التمثيل عامر حلهيل.



وقالت لموقع "ديدلاين": "لا يوجد وقف لإطلاق النار حاليًا، فالقصف مستمر حتى يومنا هذا. دمار ونزوح في جميع أنحاء العالم. فلسطين، ولبنان، وإيران، وفنزويلا، في كل مكان. هذا مطلب لوقف دائم لإطلاق النار".

