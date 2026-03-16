لويس هاملتون يغيب عن حفل الأوسكار... وفيلمه "فورمولا 1" يحصد جائزة أفضل صوت!

لم يتمكن النجم لويس هاملتون من السفر إلى هوليوود لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم مساء يوم أمس الأحد، لكن فيلمه عن الفورمولا 1 حصد جائزة الأوسكار لأفضل صوت.ورُشِّح الفيلم، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لأربع جوائز، من بينها أفضل فيلم وأفضل مؤثرات بصرية.وشارك سائق الفيراري في إنتاج فيلم "فورمولا 1" لعام 2025، كما ظهر فيه بدور قصير، وهو من بطولة براد بيت ودامسون إدريس.ومنذ إصداره في حزيران 2025، أصبح الفيلم الرياضي الأعلى إيرادًا، حيث حقق نجاحًا باهرًا في شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 630 مليون دولار أميركي عالميًا.