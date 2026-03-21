عن 86 عاما... وفاة نجم أفلام الحركة والفنون القتالية الأميركي تشاك نوريس

عن 86 عاما... وفاة نجم أفلام الحركة والفنون القتالية الأميركي تشاك نوريس
توفي نجم أفلام الفنون القتالية والحركة الأميركي تشاك نوريس عن عمر ناهز 86 عامًا، وفق ما أعلنت عائلته الجمعة.

وقالت عائلته في بيان نشر عبر إنستغرام: "بقلوب مثقلة بالحزن، نعلن الرحيل المفاجئ لحبيبنا تشاك نوريس صباح أمس".

وأضاف البيان "بالنسبة الى العالم، كان فنان ألعاب قتالية، وممثلا، ورمزا للقوة. أما بالنسبة الينا، فكان زوجا مُخلصا، وأبا وجدّا مُحبّا، وأخا رائعا، وقلب عائلتنا".

وأفادت وسائل إعلام أميركية الخميس بأن نوريس أُدخِل المستشفى بينما كان في جزيرة كواي، بعد أيام من احتفاله بعيد ميلاده السادس والثمانين بمقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس الملاكمة قال فيه "أنا لا أتقدّم في السن، أنا أرتقي إلى مستوى أعلى".

وأعربت عائلته في بيانها عن رغبتها في عدم إعطاء تفاصيل عن وفاته، مؤكدة أنه "كان محاطا بأسرته ورحل في سلام"، وفق وكالة فرانس برس.

وتحوّل خبير الفنون القتالية ممثلا، وشارك في عدد كبير من أفلام الحركة منذ بداياته التمثيلية عبر ظهور قصير في فيلم دين مارتن عام 1968 "ذي ريكينغ كرو".

وبعد أربع سنوات، ساهم نزال نوريس الشهير مع نجم الكونغ فو بروس لي في فيلم "ذي واي أوف ذي دراغون" في جعله نجما واسع الشهرة على الشاشتين الكبيرة والصغيرة على السواء.

