من دبي إلى بيروت... حفل "Message of Love": رسالة حب بصوت ألمع نجوم لبنان (فيديو)

تألق ألمع نجوم لبنان خلال حفل "Message of Love" الذي أقيم في دبي بالإمارات، في شهر تشرين الثاني 2024 بالتعاون مع جمعية "One Lebanon"، ضمن حملة "الإمارات معك يا لبنان".



وجمع الحفل نخبة من ألمع النجوم اللبنانيين، أبرزهم جوزيف عطية، وتانيا قسيس، وأنطوني توما، وميشال فاضل، بالإضافة إلى الـDJ "رودج".



وقدّم الإعلامي وسام بريدي الحفل الذي تميّز بفقراته المتنوّعة والأغاني الشعبية والوطنية التي عبّر من خلالها النجوم عن تضامنهم مع لبنان وشعبه.