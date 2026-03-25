وفاة الممثلة فاليري بيرين عن 82 عامًا بعد صراع مع باركنسون

توفيت الممثلة الأميركية فاليري بيرين، المرشحة سابقًا لجائزة الأوسكار، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد مسيرة فنية بارزة في السينما والتلفزيون.

واشتهرت بيرين بأدائها إلى جانب داستن هوفمان في فيلم "ليني" عام 1974، كما شاركت في سلسلة أفلام "سوبرمان" إلى جانب كريستوفر ريف.

وأعلنت المخرجة ستايسي سوثر، مخرجة الفيلم الوثائقي القصير "فاليري" عام 2019 خبر الوفاة، مشيرة إلى أن بيرين "رحلت بسلام في منزلها في 23 آذار 2026، محاطة بالحب كما كانت تتمنى."

وأضافت سوثر في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ببالغ الحزن أشارك هذا الخبر المؤلم… واجهت فاليري مرض باركنسون بشجاعة وتعاطف مذهلين، ولم تشتكِ يومًا".

وتابعت: "كانت مصدر إلهام حقيقي، عاشت حياتها بكل تفاصيلها… والعالم أصبح أقل جمالًا برحيلها".