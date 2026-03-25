هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات

2026-03-25 | 13:50
هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات

أثارت النجمة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل موجة جدل واسعة بعد ورود اسمها ضمن تحقيقات أمنية كبرى في إسطنبول تتعلق بتعاطي وترويج المخدرات، شملت عددًا من الأسماء البارزة في عالم الفن والأعمال.

وأفادت تقارير إعلامية بأن النيابة العامة في إسطنبول أصدرت مذكرات توقيف بحق 16 شخصًا، تم توقيف 14 منهم فورًا، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام التركي.

أول رد من هاندا أرتشيل

وفي أول تعليق لها بعد انتشار الأخبار، أكدت أرتشيل أنها كانت خارج البلاد لأسباب مهنية، مشيرة إلى أنها علمت بالأمر من خلال وسائل الإعلام، وقالت: "كنت خارج تركيا منذ نحو شهر لأسباب تتعلق بالعمل، وقد علمت بما جرى من خلال الأخبار مثل الجميع. سأعود إلى بلدي لتوضيح موقفي وتقديم إفادتي".

وأضافت: "أنا شخص أحب بلدي وأثق بدولتي وبالقضاء التركي، وأؤمن بأن الحقيقة ستظهر قريبًا".

أسماء بارزة في دائرة الاتهام

وتضم قائمة الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف عددًا من الشخصيات المعروفة، من بينهم:

هاندا أرتشيل – ممثلة
هاكان صابانجي – رجل أعمال (وخطيبها السابق)
كريم صابانجي – رجل أعمال
فيكريت أورمان – الرئيس السابق لنادي بشكتاش
بوراك إلمس – الرئيس السابق لنادي غلطة سراي
ديديم سويدان – عارضة أزياء
غوزيد دوران – مذيعة

إضافة إلى أسماء أخرى تم إدراجها ضمن التحقيقات الجارية.

اتهامات خطيرة وتحقيقات مستمرة

وبحسب المعطيات، تشمل التهم:

- إنتاج وتوزيع المخدرات
- تسهيل تعاطيها
- عرقلة ملاحقة المتعاطين
- الحيازة والاستخدام الشخصي

وتُدار القضية ضمن إطار قانوني واسع يعكس تعقيد الشبكة المتورطة وخطورة الاتهامات الموجهة.

قضية تحت المجهر

ولا تزال القضية تتصدر عناوين الإعلام التركي ومواقع التواصل، وسط متابعة حثيثة لتطوراتها، خصوصًا مع انتظار عودة هاندا أرتشيل إلى البلاد للإدلاء بشهادتها.

وفي ظل ثقتها المعلنة بالقضاء، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستكشفه التحقيقات في الأيام المقبلة، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الفني التركي.
 

