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بشرى سارّة لجمهور "حريم السلطان"... بطلا المسلسل يعودان في فيلم رومانسي بعد 15 عاماً (فيديو)

فنّ
2026-06-07 | 06:02
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بشرى سارّة لجمهور &quot;حريم السلطان&quot;... بطلا المسلسل يعودان في فيلم رومانسي بعد 15 عاماً (فيديو)
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بشرى سارّة لجمهور "حريم السلطان"... بطلا المسلسل يعودان في فيلم رومانسي بعد 15 عاماً (فيديو)

اجتمع النجمان التركيان مريم أوزرلي وخالد أرغنتش أخيراً في جلسة تصوير خاصة للبوستر الرسمي لفيلمهما المرتقب "ربيع في إمروز"، في خطوة أشعلت حماس الجمهور الذي ينتظر عودتهما إلى الشاشة معاً بعد غياب دام 15 عاماً.

وعكست الصور الأولى الأجواء البصرية والهوية الفنية للفيلم، ضمن الحملة الترويجية التي تستعد الشركة المنتجة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرض العمل في صالات السينما العالمية.

ويحمل هذا اللقاء أهمية خاصة لدى محبّي الدراما التركية، إذ يعيد جمع الثنائي الذي حقق نجاحاً عالمياً لافتاً في مسلسل "حريم السلطان"، حيث شكّلت الكيمياء بينهما أحد أبرز عناصر نجاح العمل التاريخي الذي عُرض عبر شاشة الـ LBCI وحقق انتشاراً واسعاً في عشرات الدول حول العالم.

وكشفت الشركة المنتجة أن الفيلم سيُطرح في دور العرض بأكثر من 50 دولة خلال شهر كانون الأول المقبل، بعدما أنهى فريق العمل تصوير جميع مشاهده في جزيرة غوكجه أدا التركية.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء الجزيرة الساحرة المعروفة بطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق وتنوّعها الثقافي، حيث تتقاطع حياة شخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين تماماً، لتقودهما الأقدار إلى مواجهة ماضيهما بكل ما يحمله من ذكريات وتحديات.

ويخوض البطلان رحلة إنسانية وعاطفية جديدة بحثاً عن فرصة ثانية للحياة والحب، في قصة رومانسية تطرح سؤالاً محورياً: هل يمكن للحب أن يولد من جديد في ربيع إمروز؟

 

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