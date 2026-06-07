الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماغي بو غصن تحتفل مع الجمهور بتقديم 50 عرض لمسرحية في الكويت (فيديو)

فنّ
2026-06-07 | 07:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماغي بو غصن تحتفل مع الجمهور بتقديم 50 عرض لمسرحية في الكويت (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ماغي بو غصن تحتفل مع الجمهور بتقديم 50 عرض لمسرحية في الكويت (فيديو)

احتفلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن مساء السبت بوصول عروض مسرحيتها الكوميدية الاجتماعية "منتزه الخيران" إلى العرض الخمسين، وذلك على خشبة مسرح النادي العربي في الكويت، وسط نجاح جماهيري لافت وإقبال متواصل منذ انطلاق العمل.

وشاركت ماغي متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أجواء الاحتفال، معبّرة عن سعادتها بهذا الإنجاز، وكتبت: "اليوم كملنا 50 عرض... بنجاح كبير بفضلكن إنتوا! ومكملين بالعروض حتى الأحد 14 حزيران، ومن بعدها رح نبلّش جولتنا الخليجية. بشوفكن".

وشهد المسرح أجواء احتفالية مميزة، حيث اجتمع أبطال العمل حول قالب الحلوى احتفالاً بالمناسبة، فيما زيّنت البالونات الذهبية التي حملت الرقم "50" خشبة المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما حملت الشاشة العملاقة خلفية خاصة بالمناسبة، كُتب عليها: "العرض رقم 50 من مسرحية منتزه الخيران... 50 عرضاً من الضحك والفرح والذكريات الجميلة... وكل هذا بفضلكم. شكراً على ثقتكم، شكراً على حضوركم، وشكراً لأنكم كنتم جزءاً من هذا النجاح".

وتخوض ماغي بو غصن من خلال "منتزه الخيران" أولى تجاربها المسرحية في منطقة الخليج، حيث تجسّد شخصية سيدة لبنانية تُدعى "أرزة" تعيش في الكويت. وخلال عطلتها الصيفية في منتزه الخيران برفقة أصدقائها وعائلات كويتية، تتوالى الأحداث في قالب يجمع بين الكوميديا والغناء والرسائل الاجتماعية المستوحاة من الحنين والعلاقات الإنسانية.

ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من نجوم الدراما والمسرح، في عمل حصد إشادة واسعة منذ انطلاق عروضه.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الخليجية للمسرحية بعد 14 حزيران، لتشمل دبي وسلطنة عُمان وقطر والسعودية، قبل أن تختتم عروضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في تشرين الأول المقبل، على أن تنتقل لاحقاً إلى بيروت قبل نهاية العام.

آخر الأخبار

فنّ

ماغي بو غصن

ممثلة

لبنان

عروض

مسرحية كوميدية

منتزه الخيران

العرض الخمسين

مسرح

الكويت.

LBCI التالي
طوني عيسى يحتفل بالعيد الأول لابنه "إيليا" في أجواء عائلية (فيديو)
بشرى سارّة لجمهور "حريم السلطان"... بطلا المسلسل يعودان في فيلم رومانسي بعد 15 عاماً (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-03-12

الكويت تحظر الأعراس والحفلات والمسرحيات خلال العيد ... وحتى اشعار آخر!

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-20

جابر عرض وسفير الكويت للعلاقات بين البلدين والمتجدات في لبنان والمنطقة واستقبل كاريه

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-02

بري عرض وسفير الكويت في التطورات في لبنان

LBCI
فنّ
2026-05-11

جامعة الروح القدس – الكسليك تكرّم ريمون جبارة وتعيد إحياء مسرحية "شربل" على مسرح كازينو لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:19

رسالة رومانسية من زوجته وموقف طريف من ابنه... راغب علامة يحتفل بعامه الـ64 (صور)

LBCI
فنّ
13:39

شهادة تقدير لدانييلا رحمة بعد 10 سنوات من الدعم… وتتويج مسيرتها بمنح جديدة لطلاب لبنان (صور)

LBCI
فنّ
13:31

طوني عيسى يحتفل بالعيد الأول لابنه "إيليا" في أجواء عائلية (فيديو)

LBCI
فنّ
06:02

بشرى سارّة لجمهور "حريم السلطان"... بطلا المسلسل يعودان في فيلم رومانسي بعد 15 عاماً (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-05-12

وكالة: رئيس الإمارات بحث في اتصال هاتفي مع ترامب التعاون الاستراتيجي واستعرضا تطورات الوضع في الشرق الأوسط

LBCI
أمن وقضاء
2026-04-26

الجيش: تمارين تدريبية في منطقتَي عيون السيمان ووطى الجوز - كسروان

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-14

الرئيس عون عرض نتائج الاتصالات لوقف اطلاق النار مع السفير كرم واستقبل النائب أبو فاعور

LBCI
موضة وجمال
2026-04-23

الثري الفرنسي أرنو يؤجّل حسم خلافته ويعزّز سيطرة عائلته على "إل في إم إتش"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:42

إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أكوالينا الشايب تحرز لقب بطولة أوروبا المفتوحة وتنقل الجودو اللبناني الى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أكثر من مليون شخص في قلب مدريد ترحيباً بالبابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عودة القطار ليس حلماً بعيداً... الـLBCI ترصد مسار سكة الحديد من طرابلس الى العبودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

وزارة التربية تحسم الجدل: الامتحانات قائمة وفق الخطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إليكم قصة أموال إيران المحجوزة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التحية الأخيرة لشهداء الجيش اللبناني.. والجدل مستمر حول أهداف الاستهداف الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

كيف تبدو الضاحية الجنوبية بعد الهجوم المفاجىء عليها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:36

وزير المالية الإسرائيلية: الضاحية

LBCI
أخبار لبنان
15:41

انهيار سقف أحد المحال في جونية... والدفاع المدني ينفّذ عمليات بحث وإنقاذ وينتشل جثماناً

LBCI
أخبار لبنان
11:56

قيادة الجيش شيّعت العميد الشهيد وسام صبره (صور)

LBCI
أخبار لبنان
02:18

الدفاع المدني يُجلي 70 عاملاً من مشاتل عبا ويواصل إجلاء الأهالي من حبوش والنبطية

LBCI
خبر عاجل
11:07

ترامب: اريد للبنان حياة افضل وأفضّل أن تقوم اسرائيل بضربات دقيقة ضد حزب الله ويمكن ان تساعدهم الولايات المتحدة بذلك او ان نجعل سوريا تقوم بذلك لانها تقوم بعمل جيد

LBCI
أخبار لبنان
06:39

أدرعي: انذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها

LBCI
أخبار لبنان
12:02

قيادة الجيش شيّعت الجندي الشهيد حسين غزال (صور)

LBCI
خبر عاجل
13:04

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مقرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More