ماغي بو غصن تحتفل مع الجمهور بتقديم 50 عرض لمسرحية في الكويت (فيديو)

احتفلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن مساء السبت بوصول عروض مسرحيتها الكوميدية الاجتماعية "منتزه الخيران" إلى العرض الخمسين، وذلك على خشبة مسرح النادي العربي في الكويت، وسط نجاح جماهيري لافت وإقبال متواصل منذ انطلاق العمل.

وشاركت ماغي متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أجواء الاحتفال، معبّرة عن سعادتها بهذا الإنجاز، وكتبت: "اليوم كملنا 50 عرض... بنجاح كبير بفضلكن إنتوا! ومكملين بالعروض حتى الأحد 14 حزيران، ومن بعدها رح نبلّش جولتنا الخليجية. بشوفكن".

وشهد المسرح أجواء احتفالية مميزة، حيث اجتمع أبطال العمل حول قالب الحلوى احتفالاً بالمناسبة، فيما زيّنت البالونات الذهبية التي حملت الرقم "50" خشبة المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما حملت الشاشة العملاقة خلفية خاصة بالمناسبة، كُتب عليها: "العرض رقم 50 من مسرحية منتزه الخيران... 50 عرضاً من الضحك والفرح والذكريات الجميلة... وكل هذا بفضلكم. شكراً على ثقتكم، شكراً على حضوركم، وشكراً لأنكم كنتم جزءاً من هذا النجاح".

وتخوض ماغي بو غصن من خلال "منتزه الخيران" أولى تجاربها المسرحية في منطقة الخليج، حيث تجسّد شخصية سيدة لبنانية تُدعى "أرزة" تعيش في الكويت. وخلال عطلتها الصيفية في منتزه الخيران برفقة أصدقائها وعائلات كويتية، تتوالى الأحداث في قالب يجمع بين الكوميديا والغناء والرسائل الاجتماعية المستوحاة من الحنين والعلاقات الإنسانية.

ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من نجوم الدراما والمسرح، في عمل حصد إشادة واسعة منذ انطلاق عروضه.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الخليجية للمسرحية بعد 14 حزيران، لتشمل دبي وسلطنة عُمان وقطر والسعودية، قبل أن تختتم عروضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في تشرين الأول المقبل، على أن تنتقل لاحقاً إلى بيروت قبل نهاية العام.