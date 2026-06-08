أحمد سعد يوضح حقيقة انفصاله عن زوجته: هي من نشرت الخبر عبر حسابي لأنّها "عصبيّة"

وضع الفنان المصري أحمد سعد حداً للشائعات التي انتشرت أخيراً حول انفصاله للمرة الثالثة عن زوجته علياء بسيوني، مؤكداً أن كل ما تم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.



وخلال مقابلة عبر شاشة "MBC مصر"، شدد سعد على أن علياء لا تزال زوجته، قائلاً: "الإنسان لما يكون عنده واحدة زي علياء مينفعش يتجوز تاني".



وأثنى الفنان المصري على زوجته، واصفاً إياها بالمرأة المحترمة والأم المثالية، مؤكداً أنها تحتل مكانة كبيرة في حياته.



وعن الأنباء التي تحدثت عن خلافات بينهما، أوضح سعد أنها لا تتجاوز المشكلات الطبيعية التي قد تمر بها أي أسرة، مشدداً على استقرار علاقتهما الزوجية.



وخلال الحوار، مازح أحمد سعد مقدّم البرنامج قبل أن يكشف مفاجأة حول خبر الطلاق الذي أثار الجدل، موضحاً أن زوجته هي من نشرت الخبر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" في لحظة غضب، مبرراً تصرفها بأنها "عصبية قليلاً".



واختتم سعد حديثه بالتأكيد أن حياته الزوجية مستقرة، وأنه يعيش مع زوجته بشكل طبيعي، قائلاً: "أنا بحب مراتي" و"علياء لسه مراتي".