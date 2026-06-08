"إحنا اتسرقنا"... بيتبول يحوّل "سطلانة" إلى نسخة عالمية ويشعل مواقع التواصل (فيديو)

عادت الأغنية المصرية الشهيرة "سطلانة" إلى الواجهة مجدداً، بعدما قدّم نجم الراب العالمي بيتبول بالتعاون مع منتج الهيب هوب ليل جون نسخة جديدة مستوحاة منها، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين الجمهور العربي والمصري على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت الأغنية ضمن أحدث الأعمال المصورة لبيتبول، بإيقاعات غربية وتوزيع موسيقي مختلف، لتسجل بذلك سابقة في مسيرته الفنية، إذ لم يسبق له أن استعان بأغنية مصرية أو عربية في أعماله من قبل.



وأشعلت النسخة الجديدة موجة من التعليقات عبر منصات التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن الأغنية الشعبية المصرية تواصل ترسيخ حضورها عالمياً، فيما تداول آخرون مقاطع من العمل مصحوبة بتعليقات ساخرة ومشجعة في الوقت نفسه، وكتب البعض: "بيتبول سرق الليثي"، فيما علّقت الإعلامية هادية غالب قائلة: "إحنا اتسرقنا".



وكانت "سطلانة" قد طُرحت عام 2023 ضمن أحداث فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، بصوت كل من عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي. ورغم أنها لم تحقق النجاح المتوقع فور صدورها، فإنها سرعان ما تحولت إلى ظاهرة جماهيرية في مصر، لا سيما بعد اعتمادها في احتفالات لاعبي النادي الأهلي، ما ساهم في انتشارها عربياً على نطاق واسع.