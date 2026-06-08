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"إحنا اتسرقنا"... بيتبول يحوّل "سطلانة" إلى نسخة عالمية ويشعل مواقع التواصل (فيديو)
فنّ
2026-06-08 | 07:02
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"إحنا اتسرقنا"... بيتبول يحوّل "سطلانة" إلى نسخة عالمية ويشعل مواقع التواصل (فيديو)
عادت الأغنية المصرية الشهيرة "سطلانة" إلى الواجهة مجدداً، بعدما قدّم نجم الراب العالمي بيتبول بالتعاون مع منتج الهيب هوب ليل جون نسخة جديدة مستوحاة منها، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين الجمهور العربي والمصري على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت الأغنية ضمن أحدث الأعمال المصورة لبيتبول، بإيقاعات غربية وتوزيع موسيقي مختلف، لتسجل بذلك سابقة في مسيرته الفنية، إذ لم يسبق له أن استعان بأغنية مصرية أو عربية في أعماله من قبل.
وأشعلت النسخة الجديدة موجة من التعليقات عبر منصات التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن الأغنية الشعبية المصرية تواصل ترسيخ حضورها عالمياً، فيما تداول آخرون مقاطع من العمل مصحوبة بتعليقات ساخرة ومشجعة في الوقت نفسه، وكتب البعض: "بيتبول سرق الليثي"، فيما علّقت الإعلامية هادية غالب قائلة: "إحنا اتسرقنا".
وكانت "سطلانة" قد طُرحت عام 2023 ضمن أحداث فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، بصوت كل من عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي. ورغم أنها لم تحقق النجاح المتوقع فور صدورها، فإنها سرعان ما تحولت إلى ظاهرة جماهيرية في مصر، لا سيما بعد اعتمادها في احتفالات لاعبي النادي الأهلي، ما ساهم في انتشارها عربياً على نطاق واسع.
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ولم يتوقف نجاح الأغنية عند العالم العربي، إذ ظهرت لاحقاً في أحد المواسم الحديثة من المسلسل الأميركي الشهير "Malcolm in the Middle"، في مشهد احتفالي لاقى تفاعلاً كبيراً وساهم في تعريف جمهور جديد بالأغنية خارج المنطقة العربية.
وفي هذا السياق، كشف المنتج ومهندس الصوت هاني محروس أن استخدام الأغنية في العمل الأميركي تم من خلال اتفاق رسمي عبر شركته وبالتعاون مع الموزع الحصري محمد محسن جابر، لمنح حقوق استغلالها داخل المسلسل، وفق ما نقل موقع
اليوم السابع
.
وأعرب محروس عن سعادته بالنجاح العالمي الذي حققته "سطلانة"، مؤكداً أن الأغنية تواصل نشر أجواء الفرح بين الجماهير منذ إطلاقها قبل أكثر من عامين، مشيراً إلى أنها احتاجت إلى أسابيع عدة بعد طرحها حتى تبدأ بتحقيق الانتشار الواسع الذي وصلت إليه لاحقاً.
وبين ظهورها في الأعمال التلفزيونية الأميركية واستلهامها من قبل أحد أشهر نجوم الموسيقى في العالم، تواصل "سطلانة" كتابة قصة نجاح استثنائية جعلتها واحدة من أكثر الأغاني الشعبية المصرية انتشاراً على الساحة الدولية.
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