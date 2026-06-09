"يا طبطب" تعود للأضواء: إينا تعيد تقديم أغنية نانسي عجرم بطابع عالمي (فيديو)

نشرت مغنية البوب الرومانية العالمية إينا Inna مقطع فيديو عبر تطبيق إنستغرام، ظهرت فيه وهي تؤدي أغنية "يا طبطب" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.وعلّقت عجرم على الفيديو بعبارة: "20 سنة على يا طبطب... وما زالت تنشر الفرح. أحببت أداءك لها إينا"، في إشارة إلى استمرار نجاح الأغنية وحضورها الفني بعد مرور عقدين على صدورها.وفي سياق متصل، كانت إينا قد أطلقت إصداراً خاصاً من الأغنية بالتعاون مع DJ Char Bell، في إعادة تقديم حديثة للعمل تجمع بين الطابع الشرقي والأجواء الإلكترونية المعاصرة، ما يعكس استمرار التفاعل العالمي مع الأغنية ونجاحها في عبور الحدود الموسيقية والثقافية.