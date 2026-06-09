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دوا ليبا تدفع أكثر من 5 آلاف دولار للمتضرّرين من حفل زفافها... وسكّان باليرمو: تتعاملين مع المدينة كأنّها غرفة جلوسك"

فنّ
2026-06-09 | 10:22
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دوا ليبا تدفع أكثر من 5 آلاف دولار للمتضرّرين من حفل زفافها... وسكّان باليرمو: تتعاملين مع المدينة كأنّها غرفة جلوسك&quot;
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دوا ليبا تدفع أكثر من 5 آلاف دولار للمتضرّرين من حفل زفافها... وسكّان باليرمو: تتعاملين مع المدينة كأنّها غرفة جلوسك"

كشفت صحيفة "ميترو" البريطانية أنّ نجمة البوب العالمية دوا ليبا دفعت حوالي 5 آلاف جنيه استرليني كتعويضات للمتضررّين من فعاليات حفل زفافها، خصوصاً المنزعجين من مواقف السيارات.
 
وجاء ذلك بعدما أعرب بعض السكان عن استيائهم عبر ملصقات علّقت على الجدران والمعالم الأثرية في باليرمو عاصمة الجزيرة الإيطالية سيسيلي، إضافةً إلى رسومات غرافيتي، حملت رسائل للعروسين مفادها أن "باليرمو ليست للإيجار".

وفي حين رأى مؤيّدون أنّ الاحتفالات ستنعش الاقتصاد المحلّي، اتّهم آخرون العروسين بالتعامل مع ساحة المدينة وكأنّها "غرفة جلوسهم الخاصة".
ويُعتقَد أنّ دوا وعريسها حجزا عدداً من منازل Airbnb خوفاً من شكاوى أصحاب العقارات أو من يسكنون منازل الضيافة لديهم.
وبلغت كلفة حفل الزفاف الذي استمرّ لثلاثة أيام نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني، وقد استولى على المدينة بالكامل.

وحاول سكان عاصمة الجزيرة الإيطالية إلقاء نظرة على الاحتفالات الفخمة في ساحة سانت آنا، لكن الوجود الأمني المكثّف حال دون ذلك، حيث أُبعدت الحشود عن المكان. 
 
وفي وقت لاحق، نُصبت شاشات سوداء وأسوار معدنية في أحد الشوارع الجانبية لمنع الفضوليين من مشاهدة ما يجري.

كما أفادت تقارير بأن بعض أصحاب الأعمال المحلية استاؤوا من اضطرارهم إلى الإغلاق مبكراً يوم الجمعة، وهو عادةً الوقت الأكثر نشاطاً للسياح والزبائن.

ورغم الانتقادات، رحّب رئيس بلدية مدينة باليرمو الإيطالية، روبرتو لاغالا، باختيار المدينة لاستضافة الاحتفال، معبّراً عن فخره بأنّ الثنائي وقع في حب المدينة خلال زيارة سابقة العام الماضي.
 

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