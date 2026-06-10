الفلهارمونية الوطنية تعزف تراجيديا الوطن وتصنع نصره الثقافي من قلب بيروت

ماجدة داغر



احتضنت كاتدرائية القديسين غريغوريوس والياس النبي للأرمن الكاثوليك في وسط العاصمة، أمسية أوركسترالية استثنائية، بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس أحيتها الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو وعازف البيانو العالمي كريم سعيد. التقت في الأمسية الثقافة والموسيقى الرفيعة لتسطرا فصلاً جديداً من فصول الصمود الإبداعي، وليجسدا معاً تلاحماً وجدانياً فائقاً بين عراقة الفكر الكلاسيكي الغربي ونبض الوجدان اللبناني المعاصر.



استُهل الحفل بكلمة ترحيبية لراعي الكاتدرائية الأب رافي أوهانسيان عبّر فيها عن فخره باحتضان هذه الأمسية تحت قبة الكنيسة التي تفتح أبوابها دائماً لتكون ملاذاُ للروح والفن. كما توجه الأب أوهانسيان بالشكر والتقدير للمعهد الوطني العالي للموسيقى ورئيسته الدكتورة هبة القواس، مثمناً الجهود الاستثنائية في نشر ثقافة الحياة والسلام في أصعب الأوقات.





ثم اعتلت القواس المنبر لتعلن استكمال الرسالة الوطنية المتمثلة بدور الكونسرفتوار من خلال "سمفونيات الصمود"، مؤكدةً أن الموسيقى في بيروت هي فعل تحدٍّ وجودي مستمر يعيد تشكيل الأمل ويجمع القلوب المتعبة تحت قبة الروح الإنسانية. وجاء في كلمتها:

"من قلب بيروت، وتحت هذه القبة التي تحرس أحلامنا وتحمل كل الروحانيات التي نحتاجها لنستمد القوة ونكمل معكم مسيرتنا، نلتقي الليلة لنستكمل سلسلة حفلاتنا في زمن الحرب، أو "سمفونيات الصمود" كما أردنا تسميتها. إن دورنا الحقيقي والملزم هو ألا نتوقف ولا للحظة واحدة، خصوصاً في ظل هذه التحديات القاسية التي نعيشها ويعيشها لبنان. وأنتم أيضاً، بوجودكم النبيل الليلة، قبلتم التحدي وصرتم شريكاً في هذا المسار الذي يعود ويشرق في فضاء وسط بيروت.



في هذا المكان الاستثنائي، كاتدرائية الأرمن الكاثوليك، نشعر في كل مرة نكون فيها كم تحتضننا وتغمرنا بسكينتها، ومن هنا، أتوجه بتحية شكر وامتنان عميق لراعي هذه الكنيسة، الأب رافي أوهانسيان، الذي يستقبلنا دوماً بحب كبير ويضع بتصرفنا كل الإمكانيات المتاحة".



وأضافت: "أمسيتنا الليلة مميزة ببرنامجها، فإلى جانب "كونشرتو البيانو رقم 23" الرائع لموتسارت وسيمفونية بيتهوفن العظيمة "إرويكا"، نحتفي معاً بعمل خاص جداً يحمل عنوان "افتتاحية لبنان 2026". هذا العمل صاغه وألّفه خصيصاً لهذه الليلة المؤلف الموسيقي القدير الذي أحبه وأقدره كثيراً، الأستاذ عبد الله المصري.



والحقيقة، أنني تواصلت معه مؤخراً وطلبت منه مؤلَّفاً يكون بمثابة عرض عالمي أول (World Premiere) يتناسب مع عديد الأوركسترا الحالي الذي فرضته ظروف الحرب، فالأوركسترا في زمن السلم يكون عديدها أكبر بكثير، وكنا بحاجة لعمل ضخم من مؤلف كبير. ولم يكتفِ الأستاذ المصري بتلبية النداء، بل أنجز هذه المؤلف الكبير في وقت قياسي، إذ كتب العمل في أيام قليلة، وخلال الوقت المتبقي كانت الأوركسترا تكثف تدريباتها.



والحدث المهم الآخر الليلة، هو عازف البيانو الشاب الذي يشاركنا المسرح، هو تلميذنا الذي تخرج على يد البروفسورة الدكتورة ميرا زنتوت، ويتابع دروسه حالياً مع المايسترو كريم سعيد قبيل مغادرته لإكمال تحصيله الموسيقي في فرنسا. هذا الشاب استطاع في ظرف زمن قياسي وصعب جداً أن يتعلم المعزوفات ويحفظها، ويتدرب عليها ليقدمها الليلة رفقة الأوركسترا، وهو تحدٍ بالغ الصعوبة لعازف في عمره لم يتمرس بعد بالوقوف طويلاً خلف الأوركسترا، لكنه أثبت جدارة استثنائية.



بالتأكيد، يعود الفضل الأكبر في هذا النجاح للمايسترو الكبير كريم سعيد، الذي يمتلك يداً بيضاء وفضلاً كبيراً على أوركسترا الشباب، والتي يوجد عدد من أعضائها معنا الليلة مع الأوركسترا. وهنا، أوجّه تحية إجلال للأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بجميع عازفيها، الذين يتحدون أصعب الأوقات ليتمرنوا ويقدموا من كل قلوبهم، محتضنين وموجّهين الجيل الأصغر منهم."



وختمت القواس: "إن المايسترو سعيد، بفكره الجرماني وثقافته العميقة في الموسيقى الجرمانية، يمنحنا الليلة أجمل ما عنده ليرتقي بالجوهر الحقيقي للموسيقى، سواء مع الفلهارمونية، أو أوركسترا الشباب، أو قسم البيانو. أتمنى لكم جميعاً أمسية ممتعة، تليق ببيروت وبتحدينا المشترك."



افتتحت الأوركسترا الأمسية بالحدث الأكثر تأثيراً مع الحداثة الموسيقية الملتزمة، من خلال العرض العالمي الأول لمقطوعة "افتتاحية: لبنان ٢٠٢٦" للمؤلف الموسيقي اللبناني القدير عبد الله المصري. هذا العمل الذي وُلد بطلبٍ من رئيسة الكونسرفتوار الدكتورة هبة القواس، صِيغَ خصيصاً لأوركسترا سمفونية ذات عددٍ محدد من الآلات فرضته الظروف الراهنة، حيث أنجزه المصري في غضون أسبوع واحد بكامل تفاصيل مدونته الموسيقية المعقدة، ليتبدى كمرآة صوتية تعكس نبض المرحلة وتؤرخ للحظة الراهنة، إذ يعبر المصري في موسيقاه عن استمرارية الزمن برتابة الموت الدائم، متسائلاً بمرارة عما يمكن قوله في زمن ينزف فيه الوطن، ويئن في صمت تعبيراً صارخاً عن حالة استثنائية مؤلمة. لتتحول المعاناة الإنسانية إلى مادة نغمية حية وتعبير أصيل يرفض الفناء والعدم. وفي هذا العمل، تتماهى النوتة الموسيقية مع الهوية والتراب، لتصبح الأوركسترا صوتاً لمن لا صوت لهم، ووثيقة وجدانية تشهد على مأساة شعب. عمل درامي تراجيدي بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد، مشحون بزخم سمعي وانفعالي هائل يُقرب المسافة بين المستمع وتلك الحالة الرهيبة من القلق، والحزن، والمعاناة، والفقدان. ثم اعتلت القواس المنبر لتعلن استكمال الرسالة الوطنية المتمثلة بدور الكونسرفتوار من خلال "سمفونيات الصمود"، مؤكدةً أن الموسيقى في بيروت هي فعل تحدٍّ وجودي مستمر يعيد تشكيل الأمل ويجمع القلوب المتعبة تحت قبة الروح الإنسانية. وجاء في كلمتها:"من قلب بيروت، وتحت هذه القبة التي تحرس أحلامنا وتحمل كل الروحانيات التي نحتاجها لنستمد القوة ونكمل معكم مسيرتنا، نلتقي الليلة لنستكمل سلسلة حفلاتنا في زمن الحرب، أو "سمفونيات الصمود" كما أردنا تسميتها. إن دورنا الحقيقي والملزم هو ألا نتوقف ولا للحظة واحدة، خصوصاً في ظل هذه التحديات القاسية التي نعيشها ويعيشها لبنان. وأنتم أيضاً، بوجودكم النبيل الليلة، قبلتم التحدي وصرتم شريكاً في هذا المسار الذي يعود ويشرق في فضاء وسط بيروت.في هذا المكان الاستثنائي، كاتدرائية الأرمن الكاثوليك، نشعر في كل مرة نكون فيها كم تحتضننا وتغمرنا بسكينتها، ومن هنا، أتوجه بتحية شكر وامتنان عميق لراعي هذه الكنيسة، الأب رافي أوهانسيان، الذي يستقبلنا دوماً بحب كبير ويضع بتصرفنا كل الإمكانيات المتاحة".وأضافت: "أمسيتنا الليلة مميزة ببرنامجها، فإلى جانب "كونشرتو البيانو رقم 23" الرائع لموتسارت وسيمفونية بيتهوفن العظيمة "إرويكا"، نحتفي معاً بعمل خاص جداً يحمل عنوان "افتتاحية لبنان 2026". هذا العمل صاغه وألّفه خصيصاً لهذه الليلة المؤلف الموسيقي القدير الذي أحبه وأقدره كثيراً، الأستاذ عبد الله المصري.والحقيقة، أنني تواصلت معه مؤخراً وطلبت منه مؤلَّفاً يكون بمثابة عرض عالمي أول (World Premiere) يتناسب مع عديد الأوركسترا الحالي الذي فرضته ظروف الحرب، فالأوركسترا في زمن السلم يكون عديدها أكبر بكثير، وكنا بحاجة لعمل ضخم من مؤلف كبير. ولم يكتفِ الأستاذ المصري بتلبية النداء، بل أنجز هذه المؤلف الكبير في وقت قياسي، إذ كتب العمل في أيام قليلة، وخلال الوقت المتبقي كانت الأوركسترا تكثف تدريباتها.والحدث المهم الآخر الليلة، هو عازف البيانو الشاب الذي يشاركنا المسرح، هو تلميذنا الذي تخرج على يد البروفسورة الدكتورة ميرا زنتوت، ويتابع دروسه حالياً مع المايسترو كريم سعيد قبيل مغادرته لإكمال تحصيله الموسيقي في فرنسا. هذا الشاب استطاع في ظرف زمن قياسي وصعب جداً أن يتعلم المعزوفات ويحفظها، ويتدرب عليها ليقدمها الليلة رفقة الأوركسترا، وهو تحدٍ بالغ الصعوبة لعازف في عمره لم يتمرس بعد بالوقوف طويلاً خلف الأوركسترا، لكنه أثبت جدارة استثنائية.بالتأكيد، يعود الفضل الأكبر في هذا النجاح للمايسترو الكبير كريم سعيد، الذي يمتلك يداً بيضاء وفضلاً كبيراً على أوركسترا الشباب، والتي يوجد عدد من أعضائها معنا الليلة مع الأوركسترا. وهنا، أوجّه تحية إجلال للأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بجميع عازفيها، الذين يتحدون أصعب الأوقات ليتمرنوا ويقدموا من كل قلوبهم، محتضنين وموجّهين الجيل الأصغر منهم."وختمت القواس: "إن المايسترو سعيد، بفكره الجرماني وثقافته العميقة في الموسيقى الجرمانية، يمنحنا الليلة أجمل ما عنده ليرتقي بالجوهر الحقيقي للموسيقى، سواء مع الفلهارمونية، أو أوركسترا الشباب، أو قسم البيانو. أتمنى لكم جميعاً أمسية ممتعة، تليق ببيروت وبتحدينا المشترك."افتتحت الأوركسترا الأمسية بالحدث الأكثر تأثيراً مع الحداثة الموسيقية الملتزمة، من خلال العرض العالمي الأول لمقطوعة "افتتاحية: لبنان ٢٠٢٦" للمؤلف الموسيقي اللبناني القدير عبد الله المصري. هذا العمل الذي وُلد بطلبٍ من رئيسة الكونسرفتوار الدكتورة هبة القواس، صِيغَ خصيصاً لأوركسترا سمفونية ذات عددٍ محدد من الآلات فرضته الظروف الراهنة، حيث أنجزه المصري في غضون أسبوع واحد بكامل تفاصيل مدونته الموسيقية المعقدة، ليتبدى كمرآة صوتية تعكس نبض المرحلة وتؤرخ للحظة الراهنة، إذ يعبر المصري في موسيقاه عن استمرارية الزمن برتابة الموت الدائم، متسائلاً بمرارة عما يمكن قوله في زمن ينزف فيه الوطن، ويئن في صمت تعبيراً صارخاً عن حالة استثنائية مؤلمة. لتتحول المعاناة الإنسانية إلى مادة نغمية حية وتعبير أصيل يرفض الفناء والعدم. وفي هذا العمل، تتماهى النوتة الموسيقية مع الهوية والتراب، لتصبح الأوركسترا صوتاً لمن لا صوت لهم، ووثيقة وجدانية تشهد على مأساة شعب. عمل درامي تراجيدي بكل ما تحمله الكلمة من أبعاد، مشحون بزخم سمعي وانفعالي هائل يُقرب المسافة بين المستمع وتلك الحالة الرهيبة من القلق، والحزن، والمعاناة، والفقدان.