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بين الرومانسية والذكاء الاصطناعي... زياد برجي يطرح "إحساس الحب"
فنّ
2026-06-10 | 05:03
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بين الرومانسية والذكاء الاصطناعي... زياد برجي يطرح "إحساس الحب"
طرح الفنان زياد برجي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "إحساس الحب"، وهي أغنية رومانسية من كلمات وألحان كريم عبدو، فيما تولّى إيليا ناستا عمليتي الميكسينغ والماسترينغ.
وتجسّد الأغنية مشاعر عاشق أعاد اكتشاف الحب وتأثيره في حياته، من خلال كلمات باللهجة اللبنانية المحكية تحمل طابعاً عفوياً وصادقاً.
أما الكليب، فقد صُوّر بتقنيات الذكاء الاصطناعي تحت إدارة المخرج إيهاب غيث، الذي قدّم مشاهد رومانسية تنسجم مع أجواء الأغنية وقصتها.
فنّ
الرومانسية
والذكاء
الاصطناعي...
"إحساس
الحب"
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