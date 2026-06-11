بينهم بيرين سات وكنان دوغلو… توقيف مشاهير أتراك في تحقيقات مخدرات بإسطنبول





ووفقاً للتقارير، فقد شملت قائمة الموقوفين المغني كنان دوغلو، والممثلة بيرين سات، والموسيقي أوزان دوغلو، والممثل أنيس أريكان، والمغني بردان مارديني، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة الأخرى.



وجاءت العملية الأمنية بتنفيذ من فرق مكافحة المخدرات التابعة لمديرية أمن إسطنبول، وذلك في إطار تحقيق تشرف عليه النيابة العامة. وكانت السلطات قد أصدرت أوامر توقيف بحق 22 مشتبهاً بهم قبل تنفيذ المداهمات واحتجازهم.



وأضافت التقارير أنّ الموقوفين خضعوا لفحوصات طبية روتينية عقب توقيفهم، قبل نقلهم إلى مقر فرع مكافحة جرائم المخدرات في إسطنبول لاستكمال إجراءات التحقيق والاستماع إلى إفاداتهم. أفاد تقرير نشرته " تركيا اليوم " Turkiye Today بأنّ السلطات التركية أوقفت 22 شخصاً، بينهم عدد من الأسماء المعروفة في مجالي الفن والإعلام، في إطار تحقيقات تتعلق بمزاعم مرتبطة بالمخدرات والدعارة في مدينة إسطنبول.ووفقاً للتقارير، فقد شملت قائمة الموقوفين المغني كنان دوغلو، والممثلة بيرين سات، والموسيقي أوزان دوغلو، والممثل أنيس أريكان، والمغني بردان مارديني، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة الأخرى.وجاءت العملية الأمنية بتنفيذ من فرق مكافحة المخدرات التابعة لمديرية أمن إسطنبول، وذلك في إطار تحقيق تشرف عليه النيابة العامة. وكانت السلطات قد أصدرت أوامر توقيف بحق 22 مشتبهاً بهم قبل تنفيذ المداهمات واحتجازهم.وأضافت التقارير أنّ الموقوفين خضعوا لفحوصات طبية روتينية عقب توقيفهم، قبل نقلهم إلى مقر فرع مكافحة جرائم المخدرات في إسطنبول لاستكمال إجراءات التحقيق والاستماع إلى إفاداتهم.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن الاتهامات الموجهة إلى كل شخص أو المرحلة التي وصل إليها المسار القضائي.