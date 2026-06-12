للمرة الثالثة... جيمري بايسال تستعد لجراحة جديدة لاستئصال ورم في الثدي وهذا ما قالته لجمهورها

أعلنت الممثلة التركية جيمري بايسال، نجمة مسلسل "ورود وذنوب"، استعدادها للخضوع لعملية جراحية جديدة لاستئصال ورم حميد في الثدي، مطمئنة جمهورها إلى أن التدخل الطبي بسيط ولا يدعو إلى القلق.



وكشفت بايسال عبر حسابها على إنستغرام أن الجراحة تأتي ضمن خطتها خلال فترة العطلة لمعالجة مشكلة صحية نسائية، مؤكدة أنها فضّلت مشاركة الخبر بنفسها لتجنّب الشائعات وطمأنة محبيها.



ويأتي هذا التدخل الطبي بعد سلسلة عمليات مماثلة خضعت لها الممثلة خلال السنوات الأخيرة بسبب أورام حميدة متكررة، ما يجعلها المرة الثالثة التي تدخل فيها غرفة العمليات لهذا السبب.