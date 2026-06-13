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العنف والتنمر يورّطان مسلسلات تركية شهيرة... وغرامات تطال قنوات وبرامج سياسية
فنّ
2026-06-13 | 11:29
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العنف والتنمر يورّطان مسلسلات تركية شهيرة... وغرامات تطال قنوات وبرامج سياسية
فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK) غرامات مالية على عدد من القنوات التلفزيونية التركية بسبب محتوى اعتبره مخالفاً لمعايير البث، سواء في بعض الأعمال الدرامية أو البرامج السياسية.
وشملت العقوبات مسلسل "Halef: Köklerin Çağrısı" (الوريث: نداء الجذور) الذي يُعرض على قناة NOW TV، بسبب مشاهد اعتبرها المجلس مشجعة على العنف والتنمر، بما قد ينعكس سلباً على سلوك الشباب ونموهم الاجتماعي والنفسي.
كما فرض المجلس غرامة على مسلسل "Daha 17" (ما زال في السابعة عشرة) الذي يُعرض على قناة Kanal D، بعد رصد مشاهد تتضمن مظاهر عنف وتنمر اعتُبرت غير ملائمة للفئات العمرية الشابة. ويحظى المسلسل منذ انطلاقه بمتابعة واسعة، خصوصاً بين المراهقين والشباب، نظراً إلى أن أحداثه وشخصياته الرئيسية تنتمي إلى الفئة العمرية نفسها.
وفي السياق نفسه، طالت العقوبات قناتَي Sözcü TV وHalk TV بسبب برامج سياسية تضمّنت تصريحات ونقاشات اعتبرها المجلس مخالفة لمبادئ الحياد والدقة في التغطية الإعلامية، لا سيما في ملفات تتعلق بوزير العدل والانتخابات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الرقابة التي يمارسها المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون على المحتوى الإعلامي في تركيا، وسط جدل متواصل بشأن حدود حرية التعبير ومعايير البث المعتمدة في البلاد.
المصدر
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