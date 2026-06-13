الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أريانا غراندي للبيت الأبيض: لا تستخدموا أغنيتي في هذا "المحتوى الهمجي والشنيع"

فنّ
2026-06-13 | 15:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أريانا غراندي للبيت الأبيض: لا تستخدموا أغنيتي في هذا &quot;المحتوى الهمجي والشنيع&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أريانا غراندي للبيت الأبيض: لا تستخدموا أغنيتي في هذا "المحتوى الهمجي والشنيع"

طالبت نجمة البوب الأميركية أريانا غراندي البيت الأبيض بالتوقف عن استخدام أعمالها الموسيقية، بعدما استُخدمت أغنيتها الشهيرة "Bye" كخلفية لمقطع فيديو نُشر عبر منصة "تيك توك" للترويج لسياسات الهجرة التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهر الفيديو عناصر من أمن الحدود الأميركي وهم يقيّدون أشخاصاً بالأصفاد، مرفقاً بعبارة: "وداعاً... الرئيس ترامب يحقق الحدود الأكثر أماناً في التاريخ".

وأثار المقطع استياء غراندي، التي علّقت قائلة: "يرجى عدم استخدام موسيقاي في سياق هذا الهراء الهمجي واللاإنساني والشنيع".

وفي المقابل، ردّت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، معتبرةً أن "الهمجي واللاإنساني حقاً هم المهاجرون غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم بحق مواطنين أميركيين".

ويأتي نشر الفيديو بعد توقيع ترامب قانوناً يخصص أكثر من 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة خلال ما تبقى من ولايته الرئاسية.

وبعد تعليق غراندي، أقدم الحساب الرسمي للبيت الأبيض على حذف تعليقها من المنشور وكتم الموسيقى المستخدمة في الفيديو، وهو ما لاحظه عدد من المتابعين وتداولوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبذلك تنضم أريانا غراندي إلى قائمة متزايدة من الفنانين الذين اعترضوا على استخدام أعمالهم الفنية في سياقات سياسية.

وكانت الفنانة Sabrina Carpenter قد انتقدت سابقاً استخدام إحدى أغنياتها في مقطع يتعلق بعمليات توقيف مهاجرين، كما سبق أن اعترضت كل من ABBA وCeline Dion وBeyoncé على استخدام أعمالها خلال فعاليات وحملات سياسية.

المصدر
 

فنّ

غراندي

للبيت

الأبيض:

تستخدموا

أغنيتي

"المحتوى

الهمجي

والشنيع"

العنف والتنمر يورّطان مسلسلات تركية شهيرة... وغرامات تطال قنوات وبرامج سياسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-05-30

البيت الأبيض: ترامب لن يقبل بأي اتفاق إيراني "لا يستوفي خطوطه الحمر"

LBCI
أخبار دولية
2026-05-20

تركيا تندد بـ"العقلية الهمجية" للحكومة الإسرائيلية بعد توقيف ناشطي "أسطول الصمود"

LBCI
أخبار دولية
2026-05-24

ترامب: مطلق النار "كان لديه تاريخ من العنف ويبدو أنه كان مهووسا" بالبيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
2026-04-27

البيت الأبيض يحمل "طائفة الكراهية اليسارية" مسؤولية اقتحام حفل المراسلين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:29

العنف والتنمر يورّطان مسلسلات تركية شهيرة... وغرامات تطال قنوات وبرامج سياسية

LBCI
فنّ
05:36

مفاجأة مؤثرة لماغي بو غصن على المسرح... ودموعها تخطف الأضواء في الكويت (فيديو)

LBCI
رياضة
2026-06-12

الجذور اللبنانية تلمع في افتتاح المونديال... 3 وجوه مرتبطة بلبنان في الواجهة

LBCI
فنّ
2026-06-12

للمرة الثالثة... جيمري بايسال تستعد لجراحة جديدة لاستئصال ورم في الثدي وهذا ما قالته لجمهورها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-02-02

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: فتح معبر رفح في الاتجاهين

LBCI
منوعات
2026-06-08

سافروا إلى مونديال 1986 ولم يعودوا إلى وطنهم... واللقاء يتجدد في كأس العالم 2026

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-11

الخضار الورقية قد تنقذكم من ضغط الدم المرتفع... إليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-17

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في منطقتي المنارة ومرغليوت بعد رصد تسلل مسيرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

قدامى ESIB… صالون جديد وهوية متجدّدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الجيش الإسرائيلي في اسفل مرتفع علي الطاهر .. هل بدأت معركة النبطية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل تتجه المفاوضات بين أميركا وإيران إلى إتفاق هذه المرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هل لبنان ضمن اتفاق ايران وأميركا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

قواعد اشتباك جديدة في لبنان بعد تفاهمات واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هل يسبق الاتفاق قمة السبع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بسام أبو زيد مذيع النشرة الرياضية الليلة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لهذه الأسباب...SoFi Stadium هو الأجمل بين ملاعب كأس العالم 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الشباب والصيف: موسمُ عمل وتجربة ومسؤولية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:15

السفارة الإيرانية لدى لبنان: يا سيد يوسف رجي...كن واقعيًا!

LBCI
رياضة
06:04

نيمار خارج حسابات البرازيل أمام المغرب... وأنشيلوتي يكشف السبب

LBCI
خبر عاجل
06:47

أدرعي يوجّه انذارا عاجلا الى سكان 4 بلدات جنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

LBCI
خبر عاجل
01:10

يديعوت أحرونوت عن مصدر: المعلومات لدى إسرائيل أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:57

مصادر دبلوماسية: لبنان متمسّك بفصل مسار التفاوض عن إيران وواشنطن تتعامل حصراً مع الدولة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
08:12

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
خبر عاجل
01:15

يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: إذا استهدف حزب الله بلدات الشمال سنهاجم الضاحية ووقتها سنرى رد ايران

LBCI
أخبار لبنان
04:56

سلام: لبنان اختار الطريق الأقل كلفة ومشكلتنا مع حزب الله هي السلاح.. ونريد منه أن يوفي بالتزاماته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More