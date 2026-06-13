أريانا غراندي للبيت الأبيض: لا تستخدموا أغنيتي في هذا "المحتوى الهمجي والشنيع"

طالبت نجمة البوب الأميركية أريانا غراندي البيت الأبيض بالتوقف عن استخدام أعمالها الموسيقية، بعدما استُخدمت أغنيتها الشهيرة "Bye" كخلفية لمقطع فيديو نُشر عبر منصة "تيك توك" للترويج لسياسات الهجرة التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وأظهر الفيديو عناصر من أمن الحدود الأميركي وهم يقيّدون أشخاصاً بالأصفاد، مرفقاً بعبارة: "وداعاً... الرئيس ترامب يحقق الحدود الأكثر أماناً في التاريخ".وأثار المقطع استياء غراندي، التي علّقت قائلة: "يرجى عدم استخدام موسيقاي في سياق هذا الهراء الهمجي واللاإنساني والشنيع".وفي المقابل، ردّت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، معتبرةً أن "الهمجي واللاإنساني حقاً هم المهاجرون غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم بحق مواطنين أميركيين".ويأتي نشر الفيديو بعد توقيع ترامب قانوناً يخصص أكثر من 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة خلال ما تبقى من ولايته الرئاسية.وبعد تعليق غراندي، أقدم الحساب الرسمي للبيت الأبيض على حذف تعليقها من المنشور وكتم الموسيقى المستخدمة في الفيديو، وهو ما لاحظه عدد من المتابعين وتداولوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبذلك تنضم أريانا غراندي إلى قائمة متزايدة من الفنانين الذين اعترضوا على استخدام أعمالهم الفنية في سياقات سياسية.وكانت الفنانة Sabrina Carpenter قد انتقدت سابقاً استخدام إحدى أغنياتها في مقطع يتعلق بعمليات توقيف مهاجرين، كما سبق أن اعترضت كل من ABBA وCeline Dion وBeyoncé على استخدام أعمالها خلال فعاليات وحملات سياسية.