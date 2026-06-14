الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وين كنتي الجزء 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل رفض براد بيت مصالحة أنجلينا جولي؟ تفاصيل جديدة حول علاقتهما تخرج إلى العلن
فنّ
2026-06-14 | 13:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هل رفض براد بيت مصالحة أنجلينا جولي؟ تفاصيل جديدة حول علاقتهما تخرج إلى العلن
كشف تقرير لصحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية أنّ الخلاف المستمر بين النجمين براد بيت وأنجلينا جولي دخل مرحلة جديدة، مع اقتراب بلوغ التوأم نوكس وفيفيان عامهما الثامن عشر، وسط تقارير تفيد بأنهما يعتزمان إزالة لقب "بيت" من اسميهما رسميًا، على غرار عدد من أشقائهما.
ووفقًا للتقرير، يرى مقربون من بيت أن ذلك يمثل تتويجًا لما وصفوه ب"حملة إبعاد الأب عن أبنائه"، فيما ينفي مقربون من جولي هذه الاتهامات.
وبحسب الصحيفة، يعتقد مقربون من براد بيت أنّ جولي حاولت استئناف العلاقة بعد حادثة الشجار التي وقعت على متن طائرة خاصة عام 2016، إلا أن بيت رفض ذلك، وهو ما يُقال إنه عمّق الخلاف بينهما.
في المقابل، أكّد مصدر مطلع على موقف جولي أن ما جرى لم يكن محاولة للمصالحة، بل مشاركة في جلسات علاج أسري استمرت سنوات بهدف مساعدة العائلة على تجاوز آثار الأزمة التي أدت إلى الطلاق.
وكانت التحقيقات التي أعقبت حادثة الطائرة قد انتهت من دون توجيه اتهامات جنائية إلى بيت، فيما أعلن لاحقًا إقلاعه عن تناول الكحول.
ورغم ذلك، استمرت المعارك القضائية بين الطرفين بشأن حضانة الأبناء، قبل أن تتولى جولي حضانتهم الأساسية، بينما انتهت أخيرًا حقوق الزيارة القانونية الخاصة بالتوأم مع اقتراب بلوغهما سن الرشد.
ويؤكد التقرير أنّ بيت لم يظهر علنًا مع أي من أبنائه منذ سنوات، في حين يشير مقربون من جولي إلى أن قرار الأبناء بالابتعاد عن والدهم يعود إلى تجاربهم الشخصية، وأنهم أصبحوا بالغين ويتخذون قراراتهم باستقلالية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من براد بيت أو أنجلينا جولي بشأن ما ورد في التقرير.
آخر الأخبار
فنّ
أنجلينا جولي
براد بيت
مصالحة
علاقة
حب
زواج
طلاق
أبناء
محكمة
مشاهير
تمثيل
فن
هوليوود.
أريانا غراندي للبيت الأبيض: لا تستخدموا أغنيتي في هذا "المحتوى الهمجي والشنيع"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-06-08
في يوم واحد... نجل أنجلينا جولي يتخرج صباحاً ويصعد إلى حلبة القتال مساءً
منوعات
2026-06-08
في يوم واحد... نجل أنجلينا جولي يتخرج صباحاً ويصعد إلى حلبة القتال مساءً
0
فنّ
2026-05-07
أنجلينا جولي تبيع منزلها الفاخر مقابل 30 مليون دولار... وهذا البلد الّتي تريد الانتقال إليه!
فنّ
2026-05-07
أنجلينا جولي تبيع منزلها الفاخر مقابل 30 مليون دولار... وهذا البلد الّتي تريد الانتقال إليه!
0
آخر الأخبار
2026-04-25
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: العلاقات مع سلطنة عمان نموذج لنهجنا في تحقيق المصالح المشتركة مع جيراننا
آخر الأخبار
2026-04-25
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: العلاقات مع سلطنة عمان نموذج لنهجنا في تحقيق المصالح المشتركة مع جيراننا
0
آخر الأخبار
2026-05-31
إذاعة الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيرة في موقع عسكري بمنطقة بيت هيلل والجيش يحقق في التفاصيل
آخر الأخبار
2026-05-31
إذاعة الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيرة في موقع عسكري بمنطقة بيت هيلل والجيش يحقق في التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
2026-06-13
أريانا غراندي للبيت الأبيض: لا تستخدموا أغنيتي في هذا "المحتوى الهمجي والشنيع"
فنّ
2026-06-13
أريانا غراندي للبيت الأبيض: لا تستخدموا أغنيتي في هذا "المحتوى الهمجي والشنيع"
0
فنّ
2026-06-13
العنف والتنمر يورّطان مسلسلات تركية شهيرة... وغرامات تطال قنوات وبرامج سياسية
فنّ
2026-06-13
العنف والتنمر يورّطان مسلسلات تركية شهيرة... وغرامات تطال قنوات وبرامج سياسية
0
فنّ
2026-06-13
مفاجأة مؤثرة لماغي بو غصن على المسرح... ودموعها تخطف الأضواء في الكويت (فيديو)
فنّ
2026-06-13
مفاجأة مؤثرة لماغي بو غصن على المسرح... ودموعها تخطف الأضواء في الكويت (فيديو)
0
رياضة
2026-06-12
الجذور اللبنانية تلمع في افتتاح المونديال... 3 وجوه مرتبطة بلبنان في الواجهة
رياضة
2026-06-12
الجذور اللبنانية تلمع في افتتاح المونديال... 3 وجوه مرتبطة بلبنان في الواجهة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:05
ترامب لنيويورك تايمز: هجمات إسرائيل كادت أن تعرقل الاتفاق النهائي مع طهران
آخر الأخبار
00:05
ترامب لنيويورك تايمز: هجمات إسرائيل كادت أن تعرقل الاتفاق النهائي مع طهران
0
آخر الأخبار
00:05
ترامب لنيويورك تايمز: إيران ستظل مقيدة إلى الأبد بالتخصيب عند مستويات منخفضة لا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية بأي حال
آخر الأخبار
00:05
ترامب لنيويورك تايمز: إيران ستظل مقيدة إلى الأبد بالتخصيب عند مستويات منخفضة لا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية بأي حال
0
آخر الأخبار
00:04
ترامب لنيويورك تايمز: نتنياهو صعب المراس للغاية وعليه أن يكون ممتنا جدا لنا لأنه لو كانت إيران تمتلك سلاحا نوويا لما بقيت إسرائيل موجودة
آخر الأخبار
00:04
ترامب لنيويورك تايمز: نتنياهو صعب المراس للغاية وعليه أن يكون ممتنا جدا لنا لأنه لو كانت إيران تمتلك سلاحا نوويا لما بقيت إسرائيل موجودة
0
خبر عاجل
00:26
الهيئة الصحية الاسلامية: الأولوية القصوى يجب ان تبقى للسلامة الشخصية لأنّ المخاطر لا تنتهي فورًا بانتهاء العدوان
خبر عاجل
00:26
الهيئة الصحية الاسلامية: الأولوية القصوى يجب ان تبقى للسلامة الشخصية لأنّ المخاطر لا تنتهي فورًا بانتهاء العدوان
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:10
المانيا تلعب اولى مبارياتها في كأس العالم... هذه الأجواء
رياضة
14:10
المانيا تلعب اولى مبارياتها في كأس العالم... هذه الأجواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
Half Birthday… اقتصاد الأعياد المُستحدَثة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
Half Birthday… اقتصاد الأعياد المُستحدَثة
0
حال الطقس
13:50
طقس رطب والحرارة ضمن المعدلات
حال الطقس
13:50
طقس رطب والحرارة ضمن المعدلات
0
علوم وتكنولوجيا
13:48
فولكلور بلا صاحب: أغنيات يصنعها الذكاء الاصطناعي وتصدّقها الذاكرة
علوم وتكنولوجيا
13:48
فولكلور بلا صاحب: أغنيات يصنعها الذكاء الاصطناعي وتصدّقها الذاكرة
0
رياضة
13:44
اجواء المونديال الحماسية لا تنطفئ والتعادل سيد الموقف...
رياضة
13:44
اجواء المونديال الحماسية لا تنطفئ والتعادل سيد الموقف...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان يحتاج الى أربعمئة تبرّع بالدمّ يوميا... فهل من معوقات أمام تأمين ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان يحتاج الى أربعمئة تبرّع بالدمّ يوميا... فهل من معوقات أمام تأمين ذلك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سويسرا عند مفترق طرق: 10 ملايين نسمة أو مواجهة مع أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سويسرا عند مفترق طرق: 10 ملايين نسمة أو مواجهة مع أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بعد استهداف الضاحية: إسرائيل تستعد لاحتمال رد إيراني وتناقش جبهتي لبنان وإيران
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بعد استهداف الضاحية: إسرائيل تستعد لاحتمال رد إيراني وتناقش جبهتي لبنان وإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
قراءة لموقف ترامب بضرورة وقف النار بلبنان خصوصا بعد تداعيات اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
13:16
قراءة لموقف ترامب بضرورة وقف النار بلبنان خصوصا بعد تداعيات اليوم...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:16
مشهد مروع… شابة تلقى مصرعها بعد قفزة خطرة بسبب عدم تثبيت حبل الأمان! (فيديو)
منوعات
06:16
مشهد مروع… شابة تلقى مصرعها بعد قفزة خطرة بسبب عدم تثبيت حبل الأمان! (فيديو)
2
خبر عاجل
03:29
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان اركي, بنعفول, جباع, جرنايا, حومين التحتا, حومين الفوقا, كفر بيت, كفر ملكي, كفر فيلا, كفر شلال, عين بوسوار, عزة (النبطية), عين قانا, عرب الجل, صربا (النبطية), رومین: لإخلاء منازلكم فورًا والابتعاد عن القرى والبلدات
خبر عاجل
03:29
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان اركي, بنعفول, جباع, جرنايا, حومين التحتا, حومين الفوقا, كفر بيت, كفر ملكي, كفر فيلا, كفر شلال, عين بوسوار, عزة (النبطية), عين قانا, عرب الجل, صربا (النبطية), رومین: لإخلاء منازلكم فورًا والابتعاد عن القرى والبلدات
3
خبر عاجل
09:04
القناة 12 الاسرائيلية: قائد وحدة الارتباط في حزب الله قُتل في الغارة التي استهدفت بيروت
خبر عاجل
09:04
القناة 12 الاسرائيلية: قائد وحدة الارتباط في حزب الله قُتل في الغارة التي استهدفت بيروت
4
خبر عاجل
02:43
بن غفير: لتهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من لبنان
خبر عاجل
02:43
بن غفير: لتهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من لبنان
5
خبر عاجل
02:42
سموتريتش: لإسقاط مبان في الضاحية في بيروت اليوم ردًا على إطلاق المسيرات نحو بلدات الشمال
خبر عاجل
02:42
سموتريتش: لإسقاط مبان في الضاحية في بيروت اليوم ردًا على إطلاق المسيرات نحو بلدات الشمال
6
خبر عاجل
12:19
مراسل أكسيوس عن ترامب: لماذا كان على نتنياهو أن يشن هجوماً بحق الجحيم؟ لقد كنت غاضباً جداً وأبلغته بذلك وهو يفتقر إلى حسن التقدير تماماً
خبر عاجل
12:19
مراسل أكسيوس عن ترامب: لماذا كان على نتنياهو أن يشن هجوماً بحق الجحيم؟ لقد كنت غاضباً جداً وأبلغته بذلك وهو يفتقر إلى حسن التقدير تماماً
7
خبر عاجل
14:46
وكالة تسنيم للأنباء: إلغاء الرحلات الجوية حتى إشعار آخر
خبر عاجل
14:46
وكالة تسنيم للأنباء: إلغاء الرحلات الجوية حتى إشعار آخر
8
أخبار دولية
11:02
ستة قتلى بتصادم مروحيتين في ريو دي جانيرو
أخبار دولية
11:02
ستة قتلى بتصادم مروحيتين في ريو دي جانيرو
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More