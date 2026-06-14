هل رفض براد بيت مصالحة أنجلينا جولي؟ تفاصيل جديدة حول علاقتهما تخرج إلى العلن

كشف تقرير لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية أنّ الخلاف المستمر بين النجمين براد بيت وأنجلينا جولي دخل مرحلة جديدة، مع اقتراب بلوغ التوأم نوكس وفيفيان عامهما الثامن عشر، وسط تقارير تفيد بأنهما يعتزمان إزالة لقب "بيت" من اسميهما رسميًا، على غرار عدد من أشقائهما.

ووفقًا للتقرير، يرى مقربون من بيت أن ذلك يمثل تتويجًا لما وصفوه ب"حملة إبعاد الأب عن أبنائه"، فيما ينفي مقربون من جولي هذه الاتهامات.



وبحسب الصحيفة، يعتقد مقربون من براد بيت أنّ جولي حاولت استئناف العلاقة بعد حادثة الشجار التي وقعت على متن طائرة خاصة عام 2016، إلا أن بيت رفض ذلك، وهو ما يُقال إنه عمّق الخلاف بينهما.

في المقابل، أكّد مصدر مطلع على موقف جولي أن ما جرى لم يكن محاولة للمصالحة، بل مشاركة في جلسات علاج أسري استمرت سنوات بهدف مساعدة العائلة على تجاوز آثار الأزمة التي أدت إلى الطلاق.



وكانت التحقيقات التي أعقبت حادثة الطائرة قد انتهت من دون توجيه اتهامات جنائية إلى بيت، فيما أعلن لاحقًا إقلاعه عن تناول الكحول.

ورغم ذلك، استمرت المعارك القضائية بين الطرفين بشأن حضانة الأبناء، قبل أن تتولى جولي حضانتهم الأساسية، بينما انتهت أخيرًا حقوق الزيارة القانونية الخاصة بالتوأم مع اقتراب بلوغهما سن الرشد.



ويؤكد التقرير أنّ بيت لم يظهر علنًا مع أي من أبنائه منذ سنوات، في حين يشير مقربون من جولي إلى أن قرار الأبناء بالابتعاد عن والدهم يعود إلى تجاربهم الشخصية، وأنهم أصبحوا بالغين ويتخذون قراراتهم باستقلالية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من براد بيت أو أنجلينا جولي بشأن ما ورد في التقرير.