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فاجعة تهزّ الوسط الفني التركي: وفاة النجمة إيجي إيرتيم بعد يوم من عيد ميلادها
فنّ
2026-06-15 | 10:44
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فاجعة تهزّ الوسط الفني التركي: وفاة النجمة إيجي إيرتيم بعد يوم من عيد ميلادها
خيّم الحزن على الساحة الفنية التركية عقب الإعلان المفاجئ عن وفاة الممثلة الشابة إيجي ايرتيم، التي اشتهرت مؤخراً بتجسيد شخصية "إيشيل" في المسلسل الجماهيري "شراب التوت"، إثر أزمة قلبية باغتتها داخل منزلها.
ووفقاً للمعلومات الرسمية، فقد تعرّضت الفنانة البالغة من العمر 35 عاماً لوعكة صحية مفاجئة في ساعات الصباح الأولى داخل بيتها.
وفي بيان رسمي أصدره محاميها أوغور غوكويون، أوضح فيه تفاصيل اللحظات الأخيرة قائلاً: "توفيت موكلتي إيجي إيرتيم اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً. الحادثة وقعت أثناء تواجدها في المنزل برفقة والدتها. تشير النتائج الأولية إلى أنّ الوفاة ناتجة عن نوبة قلبية، والتحقيقات لا تزال مستمرّة، حيث ستُحسم الأسباب الدقيقة بعد صدور تقرير الطب الشرعي."
وكانت إيجي قد احتفلت بعيد ميلادها قبل يوم واحد فقط من وفاتها.
كما أثارت تفاعلاتها الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي حزن المتابعين، إذ نشرت قبل ساعات معدودة من رحيلها صوراً مفعمة بالحيوية والطاقة الإيجابية، دون أن تدري أنّها ستكون بمثابة الوداع الأخير لجمهورها.
وبدأت ايجي مشوارها التمثيليّ عام 2014 في مسلسل "عروسات هاربات" وتركت بصمتها في العديد من المسلسلات الناجحة مثل "السيد الخطأ"، "التفاح الحرام"، و"العائلة".
أمّا آخر محطّاتها الدراميّة فكانت في مسلسل "شراب التوت" الذي يتمتّع بقاعدة جماهيريّة واسعة، حيث عرفها المشاهدون بشخصيّة "ايشيل".
مصدر
فنّ
وفاة
الممثلة
التركية
إيجي ايرتيم
أزمة قلبية
مشاهير
تمثيل
شراب التوت.
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