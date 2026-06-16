بعد التشويق والانتظار... وائل كفوري يسرق القلوب في "سارقلي عمري" (فيديو)

أصدر النجم وائل كفوري أغنيته الجديدة "سارقلي عمري" عبر قناته الرسميّة على موقع يوتيوب وعبر الاذاعات اللبنانية والعربية، بعد حالةٍ من الترقّب والحماس رافقت العمل خلال الأيام الماضية، حيث تفاعل الجمهور بشكلٍ كبير مع المقطع الترويجي الذي انتشر بسرعة قياسيّة عبر مختلف منصّات التواصل الاجتماعي وتداوله محبّو كفوري على نطاقٍ واسع.



الأغنية الجديدة من كلمات سليم أبو جودة، والحان طارق أبو جودة، فيما تولّى عباس صباح التوزيع الموسيقي والميكس والماسترينغ.



ويقول مطلع الأغنية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي فور صدورها: لعلّقني بحبو علقا، هاوي وبحب الفرقا، شوف لي صاير فيّي، تعبوا دابوا عينيّي، بلكي بتمرقلك مرقا".



ومن المُقرّر أن تصبح "سارقلي عمري" متوفرة تباعاً خلال الساعات المقبلة عبر جميع المنصّات الموسيقيّة الرقميّة، وسط توقعات بأن تحصد أصداءً واسعة وتضيف نجاحاً جديداً إلى رصيد وائل كفوري الفنّي.



ويأتي إصدار "سارقلي عمري" بعد النجاح الباهر الذي حققته أغنية "شو مشتقلي"، والتي حصدت ملايين المشاهدات عبر يوتيوب، وما زالت تحافظ على حضورها القوي كواحدة من أكثر الأغنيات تداولاً ورواجاً على المنصات الرقمية، إضافة إلى التفاعل الكبير الذي تحققه على تطبيق تيك توك بين مختلف الفئات العمرية، لا سيما الأطفال.