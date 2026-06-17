"لم تشبع!"... منشورات نارية تثير التساؤلات: هل هاجم أوغور غونيش بوراك أوزجيفيت؟

أشعل الممثل التركي أوغور غونيش الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر سلسلة من الرسائل الغامضة عبر حساباته الرسمية، اعتبرها كثير من المتابعين تلميحاً مباشراً إلى زميله بوراك أوزجيفيت.



وبدأت القصة عندما شارك غونيش اقتباساً جاء فيه: "عبارة يجب أن تُعلَّق في كل مكان: حقّ إنسان ظُلِم وسُلِب منه حقّه لا تُطهّره مكة، ولا تُكفّره التكايا والزوايا."



ولم يكتفِ بذلك، بل نشر لاحقاً رسالة أخرى مقتضبة وغامضة كتب فيها: "لم تشبع... لم تتمكن من الشبع."



وأثارت هذه المنشورات موجة واسعة من التكهنات، لا سيما أنها تزامنت مع تداول معلومات عن تأجيل انطلاق تصوير مسلسل "حيث تشرق الشمس"، الذي كان من المقرر أن يبدأ تصويره السبت الماضي.



وبحسب ما تداولته وسائل إعلام تركية، فإن أوغور غونيش كان مرشحاً لأداء دور البطولة في العمل قبل أن ينسحب أو يُستبعد من المشروع، ليحلّ مكانه النجم بوراك أوزجيفيت في أحد أبرز إنتاجات الموسم الجديد.



وتشير تقارير صحافية غير مؤكدة إلى أن أوزجيفيت أبدى اهتماماً كبيراً بالمشروع ورغبة قوية في المشاركة فيه، ما أدى إلى تغييرات في هوية بطل العمل.



ورغم الحديث عن أن مغادرة غونيش جاءت نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض الشروط، رأى عدد من المتابعين أن منشوراته الأخيرة تعكس شعوره بالاستياء مما حدث، وتوحي بأنه يعتبر نفسه قد تعرّض للظلم.



إلا أن أياً من الطرفين لم يصدر حتى الآن بياناً رسمياً يوضح حقيقة ما جرى أو يؤكد وجود خلاف بينهما.