الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد شائعات اعتقالها... بطلة "الخليفة" تكسر صمتها: حبيبي السابق يبتزّني ويهدّد بتدمير حياتي
فنّ
2026-06-17 | 09:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد شائعات اعتقالها... بطلة "الخليفة" تكسر صمتها: حبيبي السابق يبتزّني ويهدّد بتدمير حياتي
خرجت الممثلة التركية بيران داملا يلماز، بطلة مسلسل "الخليفة"، عن صمتها ببيان رسمي حاد، نفت فيه الشائعات المتداولة بشأن صدور مذكرة توقيف بحقها في ألمانيا، كاشفةً في الوقت نفسه عن تعرّضها لحملة ابتزاز وتهديدات من قبل حبيبها السابق، قالت إنها استهدفت أموالها ومسيرتها الفنية.
وجاء ردّ يلماز بعدما تداول أحد البرامج الصباحية معلومات تفيد بأنها مطلوبة عبر "نشرة حمراء" بسبب فواتير غير مسددة مرتبطة بعمليات تجميل. وأوضحت الممثلة أن زيارتها إلى ألمانيا كانت لأسباب علاجية بحتة، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة في الرحم لمعالجة مشكلة صحية تعاني منها منذ سنوات، حفاظاً على فرصها في الإنجاب مستقبلاً.
وكشفت يلماز أن حبيبها السابق يقف، بحسب قولها، وراء الحملة التي تستهدفها، بعدما رفضت الاستجابة لضغوطه عقب انفصالهما. وأوضحت أنه بدأ بتهديدها والتلويح بنشر صور تجمعهما للإيحاء باستمرار علاقتهما، كما هدّد باقتحام موقع تصوير مسلسلها في مدينة أورفا والتسبب بمشكلات في مكان إقامتها.
وأضافت أن هذه التهديدات دفعتها إلى اتخاذ إجراءات أمنية والحصول على قرار قضائي يمنعه من الاقتراب منها أو التواصل معها.
ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ أكدت أن حبيبها السابق حاول استغلال طلب إقامة كان قد تقدم به خلال فترة تخطيطهما للزواج، كما طالبها بتمويل مشروع تجاري خاص به، قبل أن يطلب منها مبالغ مالية مباشرة بحجة تعرضه لخسائر مادية نتيجة الانفصال، مهدداً إياها بتسريب وثائق للإعلام والإضرار بسمعتها.
وقالت بيران داملا يلماز في بيانها: "علمت من أحد البرامج الصباحية أنني مطلوبة عبر نشرة حمراء، في حين لا يوجد أي إجراء من هذا النوع بحقي، وقد تم التحقق من جميع الوثائق الرسمية".
وأضافت: "التزمت الصمت طوال الفترة الماضية احتراماً للعلاقة السابقة، لكن حملات التشهير والتهديد دفعتني إلى التحدث علناً. ما عشته جعلني أشعر بالخوف والعجز رغم كل ما حققته من نجاح. تهديد امرأة ونشر ادعاءات كاذبة عنها لا يمتّ إلى الرجولة بصلة، ولا يحق لأحد تعريض أي امرأة لهذا النوع من العنف النفسي".
المصدر
فنّ
شائعات
اعتقالها...
"الخليفة"
صمتها:
حبيبي
السابق
يبتزّني
ويهدّد
بتدمير
حياتي
التالي
فيديو تشويقي وإطلالة خارجة عن المألوف... "هدية" من ناصيف زيتون! (فيديو)
"لم تشبع!"... منشورات نارية تثير التساؤلات: هل هاجم أوغور غونيش بوراك أوزجيفيت؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2026-03-25
صلاح يطوي صفحة ليفربول بعد 9 سنوات مبهرة: "لقد منحتموني أجمل أيام حياتي"
رياضة
2026-03-25
صلاح يطوي صفحة ليفربول بعد 9 سنوات مبهرة: "لقد منحتموني أجمل أيام حياتي"
0
أخبار دولية
2026-04-29
اتّهام مدير "إف بي آي" السابق بتهديد حياة ترامب
أخبار دولية
2026-04-29
اتّهام مدير "إف بي آي" السابق بتهديد حياة ترامب
0
آخر الأخبار
2026-04-22
أكسيوس عن مصدر: الأميركيون والباكستانيون بانتظار أن يكسر المرشد صمته اليوم أو في اليومين المقبلين
آخر الأخبار
2026-04-22
أكسيوس عن مصدر: الأميركيون والباكستانيون بانتظار أن يكسر المرشد صمته اليوم أو في اليومين المقبلين
0
صحف اليوم
2026-05-07
الإسلاميون السجناء والعدالة: من وصمة "الإرهاب" إلى العفو؟
صحف اليوم
2026-05-07
الإسلاميون السجناء والعدالة: من وصمة "الإرهاب" إلى العفو؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
11:26
فيديو تشويقي وإطلالة خارجة عن المألوف... "هدية" من ناصيف زيتون! (فيديو)
فنّ
11:26
فيديو تشويقي وإطلالة خارجة عن المألوف... "هدية" من ناصيف زيتون! (فيديو)
0
فنّ
09:12
"لم تشبع!"... منشورات نارية تثير التساؤلات: هل هاجم أوغور غونيش بوراك أوزجيفيت؟
فنّ
09:12
"لم تشبع!"... منشورات نارية تثير التساؤلات: هل هاجم أوغور غونيش بوراك أوزجيفيت؟
0
فنّ
08:41
البطريرك العبسي يكرّم السيدة ماجدة الرومي بأرفع الأوسمة الكنسية
فنّ
08:41
البطريرك العبسي يكرّم السيدة ماجدة الرومي بأرفع الأوسمة الكنسية
0
فنّ
2026-06-16
هل يعلن توم هولاند زواجه رسمياً من زيندايا؟
فنّ
2026-06-16
هل يعلن توم هولاند زواجه رسمياً من زيندايا؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:52
وزير الاقتصاد بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ سبل تنمية العلاقات الإقتصادية
أخبار لبنان
08:52
وزير الاقتصاد بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ سبل تنمية العلاقات الإقتصادية
0
أخبار دولية
2026-06-11
الرئيس السوري يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران
أخبار دولية
2026-06-11
الرئيس السوري يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران
0
أخبار دولية
2026-04-27
البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء الصحفيين هو ثالث محاولة لاغتيال ترامب
أخبار دولية
2026-04-27
البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء الصحفيين هو ثالث محاولة لاغتيال ترامب
0
أخبار لبنان
08:45
حسن خليل تعليقًا على توضيحات وزارة الأشغال عن قرار إنشاء "مؤسسة مطار بيروت الدوليّ": لنشر النظام التأسيسيّ والدراسات التي استند إليها القرار
أخبار لبنان
08:45
حسن خليل تعليقًا على توضيحات وزارة الأشغال عن قرار إنشاء "مؤسسة مطار بيروت الدوليّ": لنشر النظام التأسيسيّ والدراسات التي استند إليها القرار
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:11
وصفة غنيّة بالبروتين والخضار… هكذا أعدّ الشيف حنا طويل "بولنتا باللحم والكيل" (فيديو)
عالم الطبخ
10:11
وصفة غنيّة بالبروتين والخضار… هكذا أعدّ الشيف حنا طويل "بولنتا باللحم والكيل" (فيديو)
0
أخبار لبنان
08:02
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
أخبار لبنان
08:02
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول
تقارير نشرة الاخبار
07:43
إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول
0
أخبار دولية
07:26
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
أخبار دولية
07:26
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
0
أخبار لبنان
07:08
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا
أخبار لبنان
07:08
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا
0
أخبار لبنان
06:55
بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية
أخبار لبنان
06:55
بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية
0
أخبار لبنان
02:59
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان
أخبار لبنان
02:59
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا
تقارير نشرة الاخبار
14:09
صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
13:26
الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية
أخبار دولية
13:26
الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية
2
اقتصاد
02:33
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
اقتصاد
02:33
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
3
أخبار لبنان
03:57
بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا
أخبار لبنان
03:57
بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا
4
أخبار لبنان
02:39
الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية
أخبار لبنان
02:39
الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية
5
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
6
أخبار لبنان
13:34
نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه
أخبار لبنان
13:34
نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه
7
أخبار لبنان
05:34
رجي يستقبل السفير السعودي الجديد
أخبار لبنان
05:34
رجي يستقبل السفير السعودي الجديد
8
خبر عاجل
07:02
رويترز نقلا عن ترامب: تحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
خبر عاجل
07:02
رويترز نقلا عن ترامب: تحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More