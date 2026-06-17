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بعد شائعات اعتقالها... بطلة "الخليفة" تكسر صمتها: حبيبي السابق يبتزّني ويهدّد بتدمير حياتي

فنّ
2026-06-17 | 09:37
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بعد شائعات اعتقالها... بطلة &quot;الخليفة&quot; تكسر صمتها: حبيبي السابق يبتزّني ويهدّد بتدمير حياتي
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بعد شائعات اعتقالها... بطلة "الخليفة" تكسر صمتها: حبيبي السابق يبتزّني ويهدّد بتدمير حياتي

خرجت الممثلة التركية بيران داملا يلماز، بطلة مسلسل "الخليفة"، عن صمتها ببيان رسمي حاد، نفت فيه الشائعات المتداولة بشأن صدور مذكرة توقيف بحقها في ألمانيا، كاشفةً في الوقت نفسه عن تعرّضها لحملة ابتزاز وتهديدات من قبل حبيبها السابق، قالت إنها استهدفت أموالها ومسيرتها الفنية.

وجاء ردّ يلماز بعدما تداول أحد البرامج الصباحية معلومات تفيد بأنها مطلوبة عبر "نشرة حمراء" بسبب فواتير غير مسددة مرتبطة بعمليات تجميل. وأوضحت الممثلة أن زيارتها إلى ألمانيا كانت لأسباب علاجية بحتة، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة في الرحم لمعالجة مشكلة صحية تعاني منها منذ سنوات، حفاظاً على فرصها في الإنجاب مستقبلاً.

وكشفت يلماز أن حبيبها السابق يقف، بحسب قولها، وراء الحملة التي تستهدفها، بعدما رفضت الاستجابة لضغوطه عقب انفصالهما. وأوضحت أنه بدأ بتهديدها والتلويح بنشر صور تجمعهما للإيحاء باستمرار علاقتهما، كما هدّد باقتحام موقع تصوير مسلسلها في مدينة أورفا والتسبب بمشكلات في مكان إقامتها.

وأضافت أن هذه التهديدات دفعتها إلى اتخاذ إجراءات أمنية والحصول على قرار قضائي يمنعه من الاقتراب منها أو التواصل معها.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ أكدت أن حبيبها السابق حاول استغلال طلب إقامة كان قد تقدم به خلال فترة تخطيطهما للزواج، كما طالبها بتمويل مشروع تجاري خاص به، قبل أن يطلب منها مبالغ مالية مباشرة بحجة تعرضه لخسائر مادية نتيجة الانفصال، مهدداً إياها بتسريب وثائق للإعلام والإضرار بسمعتها.

وقالت بيران داملا يلماز في بيانها: "علمت من أحد البرامج الصباحية أنني مطلوبة عبر نشرة حمراء، في حين لا يوجد أي إجراء من هذا النوع بحقي، وقد تم التحقق من جميع الوثائق الرسمية".

وأضافت: "التزمت الصمت طوال الفترة الماضية احتراماً للعلاقة السابقة، لكن حملات التشهير والتهديد دفعتني إلى التحدث علناً. ما عشته جعلني أشعر بالخوف والعجز رغم كل ما حققته من نجاح. تهديد امرأة ونشر ادعاءات كاذبة عنها لا يمتّ إلى الرجولة بصلة، ولا يحق لأحد تعريض أي امرأة لهذا النوع من العنف النفسي".

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