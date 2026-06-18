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بـ5 مليارات مشاهدة... نانسي عجرم تتربّع على عرش يوتيوب عربياً
فنّ
2026-06-18 | 09:58
مشاهدات عالية
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بـ5 مليارات مشاهدة... نانسي عجرم تتربّع على عرش يوتيوب عربياً
حقّقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم إنجازاً جديداً على منصة يوتيوب، بعدما تخطّت قناتها الرسمية حاجز 5 مليارات مشاهدة.
وبهذا الرقم، أصبحت نانسي عجرم أول فنانة عربية تصل إلى هذا العدد من المشاهدات على المنصة، في محطة جديدة تُضاف إلى مسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات.
ولم تفوّت نانسي فرصة مشاركة هذا الإنجاز مع جمهورها، إذ وثّقت الحدث عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام.
كما أعادت نشر تغريدة لأحد معجبيها على منصة إكس، أشاد فيها بهذا الإنجاز ووصفه بأنه محطة تاريخية في مسيرتها الفنية.
ويعكس هذا الرقم القياسي حجم الانتشار الجماهيري الذي تحظى به نانسي عجرم، وقدرتها على الحفاظ على مكانتها الفنية وحضورها القوي على الساحة العربية والعالمية على مدى سنوات طويلة.
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