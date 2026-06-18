شبيهة شاكيرا في مرمى "فيفا"... عرض مستوحى من أغنية المونديال يثير أزمة قانونية

تواجه شبيهة النجمة الكولومبية Shakira تدقيقاً متزايداً بعد تقارير أفادت بأن FIFA يراجع أحد عروضها الأخيرة بسبب مزاعم تتعلق باستخدام غير مصرح به لمواد مرتبطة بكأس العالم 2026.



وتُعرف الفنانة الفنزويلية ريبيكا مايلانو، الشهيرة باسم "شاكي بيكا"، ببنائها مسيرة فنية كاملة قائمة على تكريم شاكيرا وتقليد أسلوبها.



وأصبحت مؤخراً محور جدل بعد استخدامها صوراً وعناصر بصرية وعلامات مرتبطة بكأس العالم خلال عرض مستوحى من أغنية "Dai Dai"، الأغنية الرسمية للبطولة التي تؤديها شاكيرا إلى جانب الفنان Burna Boy.



ورغم عدم الإعلان عن أي دعوى قضائية أو عقوبة رسمية حتى الآن، فقد أثارت القضية اهتماماً واسعاً بسبب السياسة الصارمة التي تعتمدها "فيفا" في حماية حقوقها الفكرية والتجارية.



من هي شاكي بيكا؟



أمضت ريبيكا مايلانو أكثر من عقدين في إعادة تقديم أسلوب شاكيرا المميز، سواء من حيث المظهر أو الصوت أو الرقصات. وبدأت مسيرتها الفنية في سن المراهقة في فنزويلا، حيث شاركت في مسابقات للمواهب كانت تؤدي خلالها شخصية النجمة الحائزة على جائزة "غرامي".



ومع مرور السنوات، تحولت عروضها التكريمية إلى مسيرة دولية، واكتسبت شهرة واسعة بين جمهور شاكيرا بفضل الشبه الكبير بينها وبين صاحبة أغنيتي Hips Don't Lie وWaka Waka (This Time for Africa).