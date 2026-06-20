بعد تدهور خطير في حالته الصحية... هل يقترب فضل شاكر من مغادرة السجن؟

تشهد قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورًا قضائيًا بارزًا، مع ترقب جلسة المحكمة العسكرية المقررة الثلاثاء المقبل، والتي يُتوقع أن تكون حاسمة، بعد موافقة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على طلب إخلاء سبيله من دون تحفظ، استنادًا إلى معطيات قانونية وطبية جديدة.



وبحسب المعطيات، عززت إفادات ثلاثة ضباط كبار في الجيش اللبناني موقف شاكر، بعدما أكدوا أمام المحكمة أنّه لم يشارك في معركة عبرا عام 2013، ولم يكن يقود أي مجموعة مسلحة، مشيرين إلى أنّ علاقته بالمؤسسة العسكرية كانت قائمة على التنسيق، وأنّ ترتيبات كانت جارية لإخراجه من المنطقة قبل اندلاع الاشتباكات.



كما لعب الوضع الصحي للفنان دورًا مهمًا في مسار القضية، إذ كشف تقرير لجنة طبية كلفتها المحكمة أنّه يعاني من مشكلات صحية خطيرة، بينها ارتفاع حادّ في مستوى السكر وضغط الدم وتضخم في عضلة القلب، ما استدعى المطالبة بإخلاء سبيله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



ويرى مصدر قضائي أنّ موافقة مفوض الحكومة لا تستند إلى الوضع الصحي فقط، بل أيضًا إلى مجريات المحاكمة التي أظهرت معطيات تعزز فرضية براءة شاكر من التهم الأمنية المنسوبة إليه، ما قد يمهد لإطلاق سراحه خلال جلسة الثلاثاء.