نجمة عالمية تفاجئ جمهورها بخبر حملها... كيف أعلنته؟ (فيديو)

أعلنت الممثلة الأميركية آن هاثاواي أنها تنتظر طفلها الثالث من زوجها آدم شولمان، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيه وهي تستعرض بطنها المنتفخ معلنةً حملها بطريقة عفوية ومؤثرة.

وأرفقت هاثاواي، البالغة من العمر 43 عامًا، الفيديو بعبارة: "Baby, I'm yours" (أي "طفلي أنا لك") على وقع الأغنية الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، ما أثار تفاعلًا واسعًا من متابعيها وزملائها في الوسط الفني.

وتشارك هاثاواي زوجها آدم شولمان تربية طفليهما جوناثان (10 أعوام) وجاك (6 أعوام)، فيما تُعرف بحرصها على إبقاء حياتها العائلية بعيدة عن الأضواء.

ويأتي إعلان الحمل في وقت تشهد فيه هاثاواي نشاطًا فنيًا لافتًا، إذ تشارك في عدد من الأعمال السينمائية المرتقبة، أبرزها فيلم The Odyssey للمخرج كريستوفر نولان، إلى جانب الجزء الثاني من فيلم The Devil Wears Prada 2.