وفاة مخرج مسلسل "فريندز" الشهير جيمس بوروز عن 85 عاماً

توفي المخرج الأميركي جيمس بوروز، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكوميديا التلفزيونية الأميركية، عن عمر ناهز 85 عاماً، وفق ما أكده محاميه توم هوبرمان.

ويُعد بوروز من أبرز صُنّاع المسلسلات الكوميدية في الولايات المتحدة، واشتهر بشكل خاص بكونه أحد مبتكري المسلسل الشهير "فريندز" Friends.

وامتدت مسيرة بوروز المهنية لأكثر من خمسة عقود، حصد خلالها 11 جائزة إيمي وخمس جوائز من نقابة المخرجين الأميركية، ما جعله من أكثر المخرجين تأثيراً في تاريخ التلفزيون الأميركي.

وقالت عائلته، في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية، إن بوروز "رحل بسلام محاطاً بأفراد عائلته المحبين"، مشيرة إلى أن إرثه الفني سيبقى حاضراً في ذاكرة الأجيال.

وأضاف البيان: "على مدى أكثر من خمسين عاماً، كان جيمس بوروز واحداً من أكثر المخرجين تأثيراً ومحبةً في تاريخ التلفزيون. وبصفته مخرجاً أسطورياً ومرشداً وقوة إبداعية، ساهم في تشكيل أجيال من الكوميديا وأدخل الفرح إلى قلوب الملايين حول العالم".