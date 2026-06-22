في ذكرى عاصي الرحباني... ريما تروي وجع الفقد المتكرر بكلمات مؤثرة: "راحوا كلّن... راحوا"

بعد فترة طويلة من الصمت، عبّرت ريما الرحباني، للمرة الأولى منذ رحيل شقيقيها زياد الرحباني وهلي الرحباني، عن عمق الوجع الذي تعيشه العائلة الرحبانية، من خلال منشور مؤثر شاركته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.



واختارت ريما كلمات أغنية "وحدن" الشهيرة لوالدتها السيدة فيروز لتجسّد الفراغ الكبير الذي تركه الراحلون، فكتبت: "مِتِل شي بيدر فضي بليل عم بيعيّب مصباحو... راحوا كلّن راحوا... راحوا... راحوا..."



وجاء المنشور متزامناً مع ذكرى رحيل والدها الموسيقار الكبير عاصي الرحباني في 21 حزيران، مستحضراً سلسلة طويلة من محطات الفقد التي عاشتها العائلة، بدءاً من رحيل عاصي عام 1986، مروراً بوفاة شقيقتها ليال عام 1988.



وعادت المأساة لتطرق باب العائلة مجدداً في السنوات الأخيرة، مع رحيل زياد الرحباني، قبل أن يلحق به شقيقه هلي بعد فترة قصيرة، ما زاد من وطأة الحزن الذي تعيشه ريما إلى جانب والدتها فيروز.



وفور نشر الرسالة، انهالت تعليقات المحبين والمتابعين الذين عبّروا عن تضامنهم مع ريما ووالدتها، متمنين لهما الصبر والقوة في مواجهة هذا الوجع الكبير.