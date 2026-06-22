بقلاوة وابتسامة من سرير المستشفى... جيمري بايسال تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

طمأنت الممثلة التركية جيمري بايسال جمهورها ومحبيها بعد خضوعها لعملية جراحية نسائية، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة وأنها في مرحلة التعافي.



ونشرت بايسال صورة عفوية عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها مستلقية على سرير المستشفى وهي تبتسم وتتناول قطعة من البقلاوة التركية.



وأرفقت الصورة برسالة مؤثرة وجهتها إلى متابعيها، قالت فيها:



"كل شيء يسير على ما يرام، لا تقلقوا... أنا ممتنة جداً لكم، ولا تحرموني من دعواتكم. الآن حان وقت الراحة."



ولم تخلُ رسالتها من روحها المرحة، إذ كشفت أنها طلبت علبة بقلاوة فور استيقاظها من التخدير، وعلّقت قائلة: "أول شيء أردته عندما استيقظت من التخدير... فلتبقَ هذه الصورة هنا كذكرى."



وتأتي هذه الوعكة الصحية بعد أن أعلنت جيمري، قبل نحو أسبوع، أنها ستستغل فترة إجازتها للخضوع لعملية جراحية بسيطة مرتبطة بمشكلة نسائية.



وتُعد هذه العملية الثالثة التي تخضع لها النجمة التركية، بعدما خضعت سابقاً لجراحة لاستئصال ورم حميد في الثدي، تلتها عملية أخرى مرتبطة بالحالة نفسها.



وبابتسامتها المعتادة ورسالتها المطمئنة، أثبتت بطلة مسلسل "ورود وذنوب" مجدداً قدرتها على مواجهة الظروف الصعبة بروح إيجابية وتفاؤل.