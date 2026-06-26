شارلين خاطر تطلق مجموعتها الشعرية الأولى "Inner Bloom" في أمسية أدبية وفنية مميزة (صور)

في أمسية احتفالية امتزجت فيها الكلمة بالفن والمشاعر الإنسانية العميقة، أطلقت الشاعرة والفنانة التشكيلية شارلين خاطر مجموعتها الشعرية الأولى Inner Bloom خلال حفل توقيع أُقيم في ArtHaus الجميزة، بحضور حشد من الشخصيات الثقافية والفنية والدبلوماسية والإعلامية التي شاركتها الاحتفاء بهذه المحطة الجديدة في مسيرتها الإبداعية.

وقدّمت الحفل الإعلامية والإذاعية المعروفة مايا نصّار، التي رحّبت بالحضور وأدارت فقرات الأمسية.

وشهدت المناسبة كلمات لكل من راشد بحصلي والكاتب ألكسندر نجّار، اللذين تناولا تجربة الكاتبة ومسيرتها الفنية، وتوقفا عند الخصوصية التي تتميز بها نصوصها الشعرية، بما تحمله من صدق وعفوية وعمق إنساني.

وأشاد المتحدثان بقدرة شارلين خاطر على تحويل التجارب الشخصية والتأملات الوجدانية إلى نصوص شعرية تنبض بالمشاعر وتلامس القارئ بلغة شفافة وصور أدبية مؤثرة.

كما حضر الحفل الوزير السابق زياد بارود، وسفيرة جمهورية التشيك، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات ثقافية وفنية وإعلامية بارزة، ما أضفى على الأمسية طابعًا مميزًا عكس الاهتمام الذي حظي به هذا الإصدار الأدبي الجديد.

ويشكّل Inner Bloom محطة مفصلية في المسيرة الفنية لشارلين خاطر، إذ تنتقل من التعبير بالألوان واللوحات إلى التعبير بالكلمة الشعرية، مقدّمةً مجموعة من النصوص التي تتناول موضوعات الحب والشفاء والصمود والإيمان والأمومة واكتشاف الذات.

ومن خلال هذه القصائد، تدعو الكاتبة قراءها إلى رحلة داخلية تستكشف أعماق النفس الإنسانية، وتحتفي بقدرتها على تجاوز الألم وتحويله إلى مصدر للنمو والأمل.

وتخللت الأمسية قراءات مختارة من الديوان، أتاحت للحضور فرصة التعرّف إلى عالم Inner Bloom عن قرب، حيث عكست النصوص رؤية الكاتبة للحياة وتجاربها الإنسانية، مؤكدة أن الشعر يمكن أن يكون مساحة للتأمل والمصالحة والشفاء.

واختُتم الحفل بجلسة توقيع للكتاب التقت خلالها شارلين خاطر بالحضور والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، في أجواء اتسمت بالدفء والتفاعل. ويأتي إصدار Inner Bloom ليؤكد حضورها كصوت أدبي جديد يثري المشهد الثقافي، ويقدم تجربة شعرية تجمع بين الرهافة الفنية والصدق الإنساني، في دعوة مفتوحة إلى التأمل واكتشاف الجمال الكامن في التجارب الإنسانية بكل تحولاتها.