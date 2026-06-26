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مع نجاح "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري"... "البنت القوية" لوائل كفوري تحقق ربع مليار مشاهدة
فنّ
2026-06-26 | 04:26
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مع نجاح "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري"... "البنت القوية" لوائل كفوري تحقق ربع مليار مشاهدة
بالتزامن مع إطلاق الفنان وائل كفوري أغنيتيه الجديدتين "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري"، عادت أغنية "البنت القوية" إلى الواجهة بعد تسجيلها رقماً جديداً على منصة يوتيوب.
فقد تخطّى الفيديو كليب الرسمي للأغنية حاجز 250 مليون مشاهدة، بعد 4 سنوات على إصدارها، لتواصل بذلك حضورها بين أكثر الأغنيات العربية مشاهدةً على المنصة.
وكانت "البنت القوية" قد حققت انتشاراً واسعاً منذ طرحها، وتصدّرت قوائم الاستماع في عدد من الدول العربية، كما حافظت على حضورها في الحفلات والمناسبات وعلى منصات الموسيقى الرقمية.
ويأتي هذا الرقم في وقت يواصل فيه وائل كفوري طرح أعمال جديدة، فيما تؤكد المشاهدات المستمرة لـ"البنت القوية" قدرة بعض الأغنيات على الحفاظ على شعبيتها لفترات طويلة بعد إصدارها.
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