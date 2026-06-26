الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مع نجاح "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري"... "البنت القوية" لوائل كفوري تحقق ربع مليار مشاهدة

فنّ
2026-06-26 | 04:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مع نجاح &quot;شو مشتقلي&quot; و&quot;سارقلي عمري&quot;... &quot;البنت القوية&quot; لوائل كفوري تحقق ربع مليار مشاهدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مع نجاح "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري"... "البنت القوية" لوائل كفوري تحقق ربع مليار مشاهدة

بالتزامن مع إطلاق الفنان وائل كفوري أغنيتيه الجديدتين "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري"، عادت أغنية "البنت القوية" إلى الواجهة بعد تسجيلها رقماً جديداً على منصة يوتيوب.

فقد تخطّى الفيديو كليب الرسمي للأغنية حاجز 250 مليون مشاهدة، بعد 4 سنوات على إصدارها، لتواصل بذلك حضورها بين أكثر الأغنيات العربية مشاهدةً على المنصة.

وكانت "البنت القوية" قد حققت انتشاراً واسعاً منذ طرحها، وتصدّرت قوائم الاستماع في عدد من الدول العربية، كما حافظت على حضورها في الحفلات والمناسبات وعلى منصات الموسيقى الرقمية.

ويأتي هذا الرقم في وقت يواصل فيه وائل كفوري طرح أعمال جديدة، فيما تؤكد المشاهدات المستمرة لـ"البنت القوية" قدرة بعض الأغنيات على الحفاظ على شعبيتها لفترات طويلة بعد إصدارها.
 

فنّ

مشتقلي"

و"سارقلي

عمري"...

"البنت

القوية"

لوائل

كفوري

مليار

مشاهدة

LBCI التالي
شارلين خاطر تطلق مجموعتها الشعرية الأولى "Inner Bloom" في أمسية أدبية وفنية مميزة (صور)
بعد صمت دام أكثر من 4 أشهر... نجوى كرم تكسر الغياب بفيديو غامض
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-06-16

بعد التشويق والانتظار... وائل كفوري يسرق القلوب في "سارقلي عمري" (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-06-10

بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-05-23

بعد تصدّر الترند والتفاعل الواسع مع المقطع الترويجي… وائل كفوري يطلق أغنيته الجديدة "شو مشتقلي"

LBCI
فنّ
2026-05-21

بعد نجاح "كزدورة" و"نركب هالسيارة".. أبو ورد يطرح "هلا هلا"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:26

وفاة نجمة هوليوود آن بليث عن 98 عاماً

LBCI
فنّ
07:01

من قلب لبنان المنهك: الكونسرفتوار يفتح سماء رحبة في عيد الموسيقى حيث لا يجرؤ سوى النّغم على العبور (صور)

LBCI
فنّ
2026-06-26

شارلين خاطر تطلق مجموعتها الشعرية الأولى "Inner Bloom" في أمسية أدبية وفنية مميزة (صور)

LBCI
فنّ
2026-06-25

بعد صمت دام أكثر من 4 أشهر... نجوى كرم تكسر الغياب بفيديو غامض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-20

حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية

LBCI
آخر الأخبار
01:32

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية تفرج عن الأشخاص المحتجزين لديها منذ يوم أمس عند أطراف بلدة عين عرب

LBCI
أخبار لبنان
01:34

هاني افتتح المركز الزراعي الجديد في العاقورة: خطوة استراتيجية لتعزيز الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية المستدامة

LBCI
أخبار لبنان
01:37

البستاني: تمويل إصلاح قطاع النفايات يجب أن يتم عبر تحسين الجباية الجمركية ومكافحة التهرّب الجمركي وفرض ضرائب على اصحاب المولدات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:48

توقيع إتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل... إليكم التفاصيل من واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

أهالي طرابلس يحاربون المخدرات بأنفسهم

LBCI
أخبار لبنان
14:10

كبيرة باحثي معهد واشنطن حنين غدار لـ"جدل": ايران ستعتبر الاتفاق تحديا كبيرا لها

LBCI
أخبار لبنان
14:04

كبيرة باحثي معهد واشنطن حنين غدار لـ"جدل": لا يمكن أن نتوقع من "حزب الله" أن يسلم سلاحه وعلى الارجح سيرفض الاتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مونديال 2026: أي وجهة أقل تكلفة للمشجعين... أميركا أو كندا أو المكسيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مونديال 2026: ماذا في تفاصيل المباريات المقبلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المكتبات العامة… من ركام الحرب إلى سؤال العصر الرقمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

المطبقية: أمانة منزلية لا تُغتفر خسارتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إليكم علاقة النفايات بفرض رسوم جديدة على السلع المستوردة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:48

النص الكامل للاتفاق الإطاري الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل

LBCI
اقتصاد
10:47

بيان توضيحي لوزارة الطاقة بشأن عدم تراجع أسعار المحروقات بالقدر الموافق لما شهدته عالمياً

LBCI
أخبار لبنان
16:29

قبلان بعد توقيع اتفاق اطار بين لبنان واسرائيل: هذه الصفقة "الشنيعة" لن تمر مهما كلفت من أثمان

LBCI
أمن وقضاء
04:24

القاضي الحاج يسطر استنابة قضائية إلى قادة الاجهزة الامنية كلّفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب

LBCI
أخبار لبنان
15:18

السفارة اللبنانية في واشنطن بعد توقيع اتفاق إطار مع إسرائيل: هذا الإنجاز يُعد خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه

LBCI
أخبار لبنان
10:11

"الخارجية" تبدأ تنفيذ مشروع البصمة البيومترية في السفارات اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
13:37

معلومات الـLBCI: عُقدت اجتماعات حضرها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والنائب حسن فضل الله من جهة ومستشار رئيس الجمهورية أندري رحال والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير من جهة أخرى وتم الاتفاق على مسودة تتضمن نقاط عدة ستُعرض على المسؤولين

LBCI
أمن وقضاء
11:39

الجيش الإسرائيلي يزعم: تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More