وفاة نجمة هوليوود آن بليث عن 98 عاماً

توفيت الممثلة الأميركية آن بليث، إحدى آخر نجمات العصر الذهبي لهوليوود، عن عمر ناهز 98 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود وتركت خلالها بصمة بارزة في السينما الأميركية. وأفادت تقارير إعلامية بأن بليث توفيت لأسباب طبيعية.

واشتهرت بليث بدورها في فيلم "Mildred Pierce" عام 1945، حيث أدّت شخصية "فيدا بيرس" إلى جانب النجمة جوان كروفورد، وهو الدور الذي رشّحها لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثلة مساعدة، وهي في السادسة عشرة من عمرها فقط.

وخلال مسيرتها، شاركت في أكثر من 30 فيلماً بين أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، من أبرزها "The Great Caruso" و"Brute Force" و"The Helen Morgan Story"، قبل أن تنتقل إلى المسرح والتلفزيون، حيث ظهرت في أعمال شهيرة مثل "The Twilight Zone" و"Murder, She Wrote".

وُلدت آن بليث في ولاية نيويورك عام 1928، وبدأت مسيرتها الفنية كمغنية وممثلة إذاعية في طفولتها، قبل أن تشق طريقها إلى برودواي ثم هوليوود. كما نالت نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود عام 1960 تقديراً لإسهاماتها في صناعة السينما.