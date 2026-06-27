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بصورة توثّق دموعها... ببيلا حديد تكشف قسوة مرضها: "إنجاز اليوم أنني استحممت دون أن أفقد الوعي"

فنّ
2026-06-27 | 15:32
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بصورة توثّق دموعها... ببيلا حديد تكشف قسوة مرضها: &quot;إنجاز اليوم أنني استحممت دون أن أفقد الوعي&quot;
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بصورة توثّق دموعها... ببيلا حديد تكشف قسوة مرضها: "إنجاز اليوم أنني استحممت دون أن أفقد الوعي"

شاركت عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، متابعيها على منصة إنستغرام تحديثاً حول وضعها الصحي والنفسي، واصفةً الصراع اليومي المرير الذي تعيشه مع مرض لايم المزمن، والذي شُخِّصت إصابتها به منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها.

وفي منشورات عبر خاصية الستوري، أعربت بيلا عن مدى الصعوبة التي تجدها في شرح الأعراض المستمرة التي تلازمها، مثل الإرهاق الشديد، والقلق، وضبابية الدماغ، والشكوك الذاتية الناتجة عن التعايش مع الألم المزمن.

وأوضحت حديد أنّ هذه الأعراض تقودها أحياناً إلى حالة من العزلة الشديدة والاكتئاب، لاسيّما عندما تمتد لفترات طويلة، وهو أمر وصفته بالـ "محبط للغاية"، خاصّةً بعد تجربة كل السبل الممكنة للشفاء.

وأشارت بيلا حديد إلى أنّ العيش في هذا الوضع أجبرها مراراً على إلغاء خططها، وجعلها عاجزةً عن اتّخاذ القرارات، ممّا يدفعها لإخفاء مشاعرها والاستيقاظ يومياً بقلق ينهش جسدها، لافتةً إلى أن هذا الشعور يجعلها تشعر بالغربة، حيث "يستحيل على أي شخص استيعاب هذه المعاناة ما لم يعشها بنفسه أو يراقب شخصاً يحبّه يمرّ بها".

ورغم قسوة التجربة، حرصت العارضة الأمريكية على توجيه رسالة دعم لجمهورها ممن يمرون بظروف مشابهة، قائلةً: "عليّ أن أذكّر نفسي دائماً بأن الشفاء ليس خطاً مستقيماً يتقدم للأمام باستمرار". وتابعت بإيمان: "أؤمن بأن الله لا يحمّلنا إلّا ما نحن قادرون على تحمّله، حتى لو لم نفهم الحكمة في وقتها. أعلم أنّ هناك غاية أعمق لكل شيء في الحياة، وأنّ هناك دائماً جانب مشرق خلف كل تجربة، حلوة كانت أم مريرة".

واختتمت حديثها قائلةً: "كلّ يوم هو بداية جديدة، وأتمنى أن يكون الغد أفضل بإذن الله... أحبكم كثيراً وأشكركم على دعمكم الذي لم أكن أتوقعه، وأنا ممتنة حقاً".
 
Bella Hadid Health Update

كما شاركت بيلا صورةً لها وهي تبكي، وأوضحت أنها تعاني من إرهاق حادّ لدرجة النوم لـ11 ساعة وضيق في التنفس بمجرد السير إلى المطبخ، مشيرةً بأسلوب يمزج بين الألم والسخرية إلى نجاحها في الاستحمام دون إغماء كإنجاز كبير لليوم. واختتمت حديثها بالاعتذار لكل من نصحتهم سابقاً بالكتابة أو ممارسة الرياضة في أيامهم السيئة، مؤكّدةً أن الوضع الحالي جعلها تدرك صعوبة الأمر تماماً.
Bella Hadid Health Update

وبعد نحو 10 ساعات من منشورها الأول، عادت حديد لتطمئن جمهورها وتعتذر عن أي قلق قد تكون تسببت فيه، مؤكّدةً أنّ ما شاركته هو واقعها اليومي الذي تعلّمت التعايش معه على مدار 15 عاماً.

وقالت: "أعتذر إذا كنت قد تسببت في إخافة أو قلق أي شخص. أعلم أن الأمر يبدو صادماً، لكنه واقعي... لقد غلبتني المشاعر فقط بسبب العجز، لأنّ عقلي يريد إنجاز أمور كثيرة، بينما جسدي لا يقوى على مجاراته".
 

فنّ

توثّق

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