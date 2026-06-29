بعد أيام من نفي الشائعات... نسرين طافش تعلن طلاقها رسمياً

أعلنت الممثلة السورية نسرين طافش انفصالها رسمياً عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، من خلال رسالة نشرتها عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام.



وكتبت طافش: "تمّ انفصالي عن زوجي بشكل رسمي، بكل احترام وتفاهم. أرجو من الجميع احترام الخصوصية."



وجاء إعلان الانفصال بعد أيام قليلة من تداول شائعات حول انتهاء العلاقة، كان الثنائي قد نفياها بطريقة غير مباشرة من خلال مشاركة صور من عطلتهما الصيفية، أرفقاها بأغنية "وأنا معاك" للفنان المصري عمرو دياب.



ويُعدّ زواج نسرين طافش من أحمد جوهر ثالث زواج معلن في حياتها. وكانت قد ارتبطت سابقاً برجل أعمال عربي، في زواج استمر عدة سنوات قبل أن ينتهي بالطلاق عام 2013.



كما أعلنت زواجها من الطبيب المصري شريف شرقاوي عام 2022، قبل أن ينفصلا بعد أشهر، ثم يعودا مجدداً إلى العلاقة لفترة قصيرة قبل إعلان الانفصال النهائي عام 2023.



أما زواجها من أحمد جوهر، أحد أبرز رجال الأعمال في قطاع المجوهرات في مصر، فقد أُعلن مطلع عام 2025، وحظي باهتمام واسع، خصوصاً أن جوهر هو الزوج السابق لـشام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري.



ولم تكشف نسرين طافش حتى الآن عن أسباب الانفصال، مكتفية بالتأكيد أن القرار تمّ في أجواء من الاحترام والتفاهم بين الطرفين.