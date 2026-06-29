لحظات مقلقة لهاري ستايلز على المسرح... اختناق وسقوط يثيران الذعر بين جمهوره (فيديو)

أثار المغني البريطاني هاري ستايلز قلق جمهوره خلال حفله في بريطانيا، بعدما تعرّض لموقف مفاجئ على المسرح كاد أن يفسد الأمسية.



ووقعت الحادثة أثناء أدائه أغنية As It Was، عندما قام بالحركة التي اعتاد بعض معجبيه انتظارها خلال حفلاته، إذ رمى الماء إلى الأعلى بفمه، قبل أن يختنق فجأة بالماء المتبقي ويهوي أرضاً على المسرح.



وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة ستايلز مستلقياً على ظهره وهو يسعل محاولاً استعادة أنفاسه، فيما بدا عليه الانزعاج للحظات قبل أن يتمكن من السيطرة على الموقف.



وبعد نحو 17 ثانية، استعاد المغني البريطاني أنفاسه تدريجياً، ثم نهض وحيّا الجمهور قبل مغادرة المسرح.



ورغم ظهوره في اليوم التالي بحالة صحية جيدة خلال حفل آخر، استمر القلق بين محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن استغرابهم من عدم تدخّل أي شخص بشكل فوري للاطمئنان عليه أو مساعدته خلال تلك اللحظات.



وتزامنت الحادثة مع موجة حر شديدة شهدتها بريطانيا، حيث تجاوزت درجات الحرارة 37 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أثار تكهنات لدى بعض المتابعين حول احتمال مساهمة الطقس الحار في زيادة شعوره بالإجهاد أثناء الحفل.