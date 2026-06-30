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من "يا جمهور يا أزعر" إلى التهنئة العلنية... ماذا حدث بين ناصيف زيتون والشامي؟

فنّ
2026-06-30 | 07:39
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من &quot;يا جمهور يا أزعر&quot; إلى التهنئة العلنية... ماذا حدث بين ناصيف زيتون والشامي؟
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من "يا جمهور يا أزعر" إلى التهنئة العلنية... ماذا حدث بين ناصيف زيتون والشامي؟

أشعل النجمان السوريان ناصيف زيتون والشامي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع إطلاق أعمالهما الغنائية الجديدة في اليوم نفسه، وسط ترقّب واسع من الجمهور.

وقبل صدور الأغنيتين رسمياً، بدأت التكهنات بعدما نشر ناصيف زيتون مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، مازح فيه متابعيه بالقول إن أغنيته الجديدة "هدية" قد "تسرّبت بالخطأ"، مضيفاً: "ما حدا أحسن من حدا، أنا كمان بدي سرّبها".

وأثارت هذه الخطوة موجة من التعليقات والتحليلات بين المتابعين، إذ اعتبر البعض أنها تحمل تلميحاً غير مباشر إلى أساليب الترويج التي ارتبطت سابقاً بالفنان الشامي، ما فتح باب المقارنات بين العملين.

ومع صدور الأغنيتين في التوقيت نفسه، شارك الشامي عبر "الستوري" صوراً تُظهر تحقيق أغنيته الجديدة "أنا بعدك" مراكز متقدمة، وعلّق قائلاً: "بالأغنية الكلاسيكية... 2 على العالم!".

كما استعرض تصدّر الأغنية قائمة "التريند" في لبنان، فيما جاءت أغنية ناصيف زيتون في المركز الثاني، وأرفق الصورة بعبارة: "يعني لا قصة تسريب ولا شركة... الموضوع فن".

وفي منشور آخر، أعاد الشامي مشاركة فيديو لإحدى المتابعات تتحدث فيه عن نجاحه، قبل أن يوجّه رسالة إلى جمهوره قائلاً: "إيه يا جمهور يا أزعر... بحبكم".

لكنّ السجال غير المباشر لم يستمر طويلاً، إذ بادر ناصيف زيتون إلى تهنئة الشامي علناً على نجاح أغنيته الجديدة، وكتب: "مبروك يا شامي على الأغنية الجديدة، كل التوفيق والنجاح يا ابن البلد، وإن شاء الله من نجاح لنجاح".

وسرعان ما ردّ الشامي على التهنئة بإعادة نشرها، معلّقاً: "هلق بيّضتها أبو الياس، لوف يو يا ابن البلد... ومبروك على عملك كمان".

وبهذا التبادل الودي، وضع الفنانان حداً للتكهنات والشائعات التي انتشرت بين بعض المتابعين، مؤكدين أن المنافسة الفنية لا تلغي الاحترام المتبادل والعلاقة الطيبة بينهما.
 

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