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بعد إطلاق "هدية"... ناصيف زيتون يتصدر أشهر شاشات لندن
فنّ
2026-06-30 | 11:30
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بعد إطلاق "هدية"... ناصيف زيتون يتصدر أشهر شاشات لندن
في خطوةٍ لافتة، اختارت "يوتيوب" النجم ناصيف زيتون ليظهر على واحدة من أشهر الشاشات الإعلانيّة في ساحة ليستر سكوير Leicester Square، إحدى أبرز الساحات في العاصمة البريطانيّة لندن، ضمن حملة ترويجية خاصة بأغنيته الجديدة "هدية" التي صدرت يوم أمس الاثنين.
ويعكس هذا الاختيار النجاح الكبير الذي يعيشه ناصيف والذي يُرافق العمل الجديد، حيث خصّت يوتيوب ناصيف بحملة إعلانيّة، في واحد من أبرز المواقع الإعلانيّة في لندن.
ولم يقتصر التفاعل على الحملة الإعلانية، إذ تصدّرت "هدية" حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالأغنية وبالكليب الذي لاقى إشاداتٍ واسعة، سواء من ناحية الصورة والإخراج أو أداء ناصيف زيتون التمثيلي الذي لفت الأنظار بعفويته وحضوره، إلى جانب الإنتاج الضخم الذي حمل توقيع T Start.
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