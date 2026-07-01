من الفنّ إلى السياسة... الرئيس السوري يعيّن الممثّلة روزينا لاذقاني في البرلمان الجديد

شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم إعلان التشكيلة الكاملة لأول برلمان سوري في عهد ما بعد نظام بشار الأسد. وجاء اسم الفنانة السورية روزينا لاذقاني كإحدى أبرز المفاجآت في القائمة التي عيّنها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لعضوية مجلس الشعب.

ويعدّ مجلس الشعب في سوريا الجديدة السلطة التشريعية الانتقالية للبلاد، والذي اكتمل تشكيله بموجب الإعلان الدستوري ليحلّ مكان البرلمانات السابقة. ويتألّف المجلس من 210 أعضاء، ويتولّى إدارة العملية التشريعية والرقابية خلال المرحلة الانتقالية ريثما يتم إقرار دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية عامة



وجاء تعيين لاذقاني ضمن قائمة تضمّ 70 عضواً يمثّلون الثلث المكمّل، اختارهم الرئيس الانتقالي، ومن بينهم 16 امرأة.



وقد أوضح الأمين العامّ للمجلس، محمد حمزة شموط، أنّ هذا الثلث المكمّل يتوزع بين 23 عضواً من الأعيان، 47 عضواً من الكفاءات العلمية.



وتأتي خطوة دخول روزينا لاذقاني المعترك السياسي بعد مسيرة فنية لافتة، فهي ابنة مدينة حماة وقد تخرّجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق - قسم السينوغرافيا، وبدأت مشوارها كممثّلة عام 2013 عبر مسلسل "ناطرين".

وخلال مسيرتها، حرصت على صقل مهاراتها الصوتية والأدائية لتجسيد مختلف الشخصيات.



وبالتوازي مع دورها السياسي الجديد، تترقّب الشاشات ظهور لاذقاني في أعمال درامية بارزة تحاكي قضايا الهوية والتحوّل السياسي في سوريا، ومنها سباعية "طريق العودة" الذي يناقش معاناة اللاجئين السوريين في المخيّمات وحلمهم بالعودة.



ومن المقرّر أن تمتدّ ولاية مجلس الشعب الجديد لعامين ونصف العام قابلة للتجديد، على أن تُعقد الجلسة الافتتاحية الأولى في 6 تموز الجاري.