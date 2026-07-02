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بعد التشويق والانتظار... جوزيف عطية يطرح "مغروم" (فيديو)
فنّ
2026-07-02 | 10:43
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بعد التشويق والانتظار... جوزيف عطية يطرح "مغروم" (فيديو)
طرح النجم جوزيف عطية أحدث أعماله بعنوان "مغروم"، وهي أغنية رومانسيّة مفعمة بالإحساس، تحمل اللون الغنائي الذي أحبّه الجمهور بصوت جوزيف وارتبط به منذ بداياته، لتعيده إلى أجوائه الكلاسيكية المميزة بأسلوب عصري.
الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان الدكتور هشام بولس، وتوزيع جورج قسيس، فيما تولّى فادي جيجي عمليتي الميكس والماسترينغ، بينما حمل التصوير الفوتوغرافي توقيع محمد سيف.
وتزامنًا مع إطلاق الأغنية، أصدر جوزيف العمل على شكل فيديو يجمع بين أسلوب الـLyric Video وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت إخراج سامر سعد، الذي قدّم فكرة مبتكرة تقوم على تحوّل الصورة الثابتة إلى مشاهد متحركة بشكل مفاجئ، حيث ظهر جوزيف إلى جانب مجموعة من أجهزة التلفزيون القديمة في أجواء مستوحاة من الماضي.
وسبق إطلاق العمل حملة ترويجية لافتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتمد فيها جوزيف على فيديوهات قصيرة بطابع كوميدي.
ففي الفيديو الأول، ظهر وهو يطرح على أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي سؤال: "كيف أعرف أني مغروم؟"، لتأتي الإجابات بأسلوب طريف، وقد عرّف جوزيف من خلال هذه الطريقة الجمهور على عنوان الأغنية وكلماتها.
أما الفيديو الثاني، فأعاد جوزيف الجمهور إلى أجواء جيل التسعينيات، مستذكرًا بأسلوب طريف كيف كان عشّاق الفنّ يدونوّن كلمات الأغاني ويكتبونها يدويًا بهدف حفظها.
فنّ
التشويق
والانتظار...
جوزيف
"مغروم"
(فيديو)
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