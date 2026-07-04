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بعد قصة حب خطفت الأنظار... تايلور سويفت وترافيس كيلسي يدخلان القفص الذهبي بحضور عدد من النجوم

فنّ
2026-07-04 | 07:20
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بعد قصة حب خطفت الأنظار... تايلور سويفت وترافيس كيلسي يدخلان القفص الذهبي بحضور عدد من النجوم
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بعد قصة حب خطفت الأنظار... تايلور سويفت وترافيس كيلسي يدخلان القفص الذهبي بحضور عدد من النجوم

احتفلت النجمة الأميركية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي بزفافهما في حفل ضخم أُقيم داخل قاعة ماديسون سكوير غاردن في مدينة نيويورك، وسط حضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وذلك بعد أشهر من التكهنات التي أحاطت بموعد ومكان الزفاف.

وأشرف الممثل آدم ساندلر على مراسم الزواج، فيما اختار العروسان تصاميم من دار كريستيان ديور بإشراف المصمم جوناثان أندرسون. كما ارتدت سويفت مجوهرات من كارتييه وحذاءً صُمم خصيصاً لها من كريستيان لوبوتان.

وشهد الحفل حضور عدد من المشاهير، بينهم إد شيران، وجيجي حديد، وبرادلي كوبر، وهيو غرانت، ولينا دانهام، إلى جانب عدد من نجوم دوري كرة القدم الأميركية، بينما غابت وصيفات العروس وأصدقاء العريس، إذ اختار الثنائي أن يتولى شقيق سويفت، أوستن، دور "رجل الشرف"، فيما كان شقيق كيلسي، جايسون، أفضل إشبين.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة حول القاعة، مع إغلاق عدد من الشوارع المحيطة، فيما تجمّع آلاف المعجبين خارج المكان لمتابعة أجواء المناسبة، التي وصفتها وسائل إعلام أميركية بـ"زفاف العام".

وأُعلن رسمياً عن إتمام مراسم الزواج مع ظهور عبارة "JUST&T MARRIED" على الشاشات الخارجية لقاعة ماديسون سكوير غاردن، في إشارة إلى اسمي تايلور وترافيس، وسط احتفالات واسعة من الحاضرين والجماهير.
 
 
 
 
 
 

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