وسط حراسة أمنية مشددة... تقارير تتحدث عن زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي في نيويورك في هذا التاريخ

أفاد مصدر مطلع على الترتيبات الأمنية لوكالة أسوشيتد برس بأن المغنية الأميركية تايلور سويفت ونجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي يعتزمان إقامة حفل زفافهما مساء الجمعة في قاعة Madison Square Garden بمدينة نيويورك، على أن يسبقه عشاء خاص مساء الخميس. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات علنية بشأن تفاصيل المناسبة.



وشهدت الأيام الماضية تصاعداً في التكهنات بشأن موعد ومكان الزفاف، بعد تداول تقارير غير مؤكدة رجّحت إقامته خلال عطلة الرابع من تموز في أحد أبرز معالم مدينة نيويورك. كما رُصدت تجهيزات خارج القاعة، شملت شاحنات ومعدات وتجهيزات لوجستية، ما عزز هذه التكهنات، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي من سويفت أو كيلسي.



من جانبها، أكدت سلطات مدينة نيويورك استعدادها لتأمين الحدث، لكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيل إضافية. وقال رئيس البلدية، زهران ممداني، إن المدينة "مستعدة بالكامل"، فيما أوضحت مفوضة شرطة نيويورك أن الشرطة تتابع الحدث وستتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة، من دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.



ويُعد ماديسون سكوير غاردن من أشهر القاعات في الولايات المتحدة، إذ يتسع لنحو 19,500 شخص، وقد استضاف في السابق عدداً محدوداً من حفلات الزفاف والمناسبات الكبرى. كما يتميز بإجراءات أمنية مشددة ومرافق توفر مستوى عالياً من الخصوصية، ما يجعله وجهة مناسبة لاستضافة فعاليات يحضرها مشاهير وشخصيات عامة.



ورغم كل هذه الاستعدادات، لا يزال الزوجان يلتزمان الصمت، ولم يصدر عنهما أي إعلان رسمي يؤكد إقامة حفل الزفاف حتى الآن.