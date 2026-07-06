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"أريدها زوجة وحبيبة وشريكة سرير"... تصريح مثير عن نجمة شهيرة يورّط رئيس وزراء أستراليا وينتهي باعتذار رسمي

فنّ
2026-07-06 | 04:14
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&quot;أريدها زوجة وحبيبة وشريكة سرير&quot;... تصريح مثير عن نجمة شهيرة يورّط رئيس وزراء أستراليا وينتهي باعتذار رسمي
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"أريدها زوجة وحبيبة وشريكة سرير"... تصريح مثير عن نجمة شهيرة يورّط رئيس وزراء أستراليا وينتهي باعتذار رسمي

قدم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اعتذارا الاثنين عن تعليقات أدلى بها خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا وأعرب فيها عن رغبته بإقامة علاقة جنسية مع نجمة البوب كايلي مينوغ.

وطُلب من ألبانيزي خلال مشاركته في برنامج "بودكاست" كوميدي محلي الأسبوع الماضي، اختيار فنانة أسترالية ل"يقيم معها علاقة جنسية ويتزوجها ويواعدها".

أجاب "أوه، كايلي بالطبع"، وذلك بعد أن حاول في البداية التهرب من السؤال.

وعقّبت مقدمة البرنامج نيكي أوزبورن قائلة "هل ستتزوج كايلي وتقيم معها علاقة جنسية وتواعدها؟"، فأجاب ألبانيزي "كل ما سبق".

وقوبلت هذه التصريحات بإدانات سريعة، حيث وصفها أحد المشرعين الأستراليين بأنها زلة تفتقر إلى اللياقة وتنم عن سوء تقدير.

وفي ظل تزايد الانتقادات، أصدر ألبانيزي بيانا عبر مكتبه قدم فيه اعتذاره.

وقال في البيان "أقدم اعتذارا صريحا لا لبس فيه عن تلك التصريحات".

ومينوغ الملقبة ب"أميرة البوب" تحظى بشعبية واسعة في أستراليا، وقد حققت شهرتها في البداية من خلال مسلسل "جيران" المحلي قبل أن تنطلق في مسيرة موسيقية ناجحة.
 

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