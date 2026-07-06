جدل واسع في تركيا... توقيف كوميدي بعد تصريحات عن الإسلام ومشاهير يدعمونه

أثار توقيف الكوميدي التركي دينيز غوكتاش احتياطياً على خلفية عرضه الكوميدي الساخر على يوتيوب موجة واسعة من الجدل في تركيا، وسط اتهامات للسلطات باستغلال القضاء لمعاقبة السخرية السياسية وتقييد حرية التعبير. ويواجه غوكتاش اتهامات بإهانة الرئيس وإهانة القيم الدينية، وهي اتهامات نفى ارتكابها.



وخلال عرضه، قدّم غوكتاش فقرة ساخرة تناول فيها الأديان والكتب المقدسة، ما أثار ردود فعل غاضبة ودفع السلطات إلى فتح تحقيق بحقه، قبل أن تقرر توقيفه.



ونددت منظمة العفو الدولية ونقابة الممثلين بالقرار، معتبرتين أنه يمثل انتهاكاً لحرية التعبير، فيما شهدت القضية تضامناً سياسياً وفنياً واسعاً. وطالب الممثل جيم يغيت أوزوم أوغلو بالإفراج الفوري عنه أمام المحكمة، برفقة الممثلة سيلين شيكيرجي، بينما انتقد الممثل شيفكيت تشوروه قرار توقيفه بأسلوب ساخر.



وامتدت حملة التضامن إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت مجموعة من الفنانين دعمها لغوكتاش، من بينهم الممثلة إلتشين سانغو، التي كتبت عبر منصة "إكس": "إننا نسبح حقاً في بحر ماتت فيه الفكاهة والفن والنقد والرأي العام."



كما شاركت الممثلة إيبوكي بوسات رابط العرض عبر حساباتها على مواقع التواصل، معبّرة عن إعجابها به.



أما الممثل أولاش تونا، بطل مسلسل "هذا البحر سيفيض"، فتفاعل مع منشور داعم لغوكتاش، قبل أن يتراجع ويحذف إعجابه بعد تعرضه لحملة تطالب باستبعاده من العمل.



وشملت قائمة الداعمين أيضاً الممثلة داملا سونمز، والممثل كوبيلاي آكا، والممثلة بورجو بيريجيك، الذين أعربوا عن رفضهم تقييد حرية الإبداع الفني والفكري، في حين واجهوا انتقادات من جهات اعتبرت أن ما ورد في العرض تجاوز حدود حرية التعبير وأساء إلى المقدسات.