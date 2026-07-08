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بعد تدهور صحتها... دولي بارتون تُفاجئ جمهورها بإعلان جديد

فنّ
2026-07-08 | 06:32
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بعد تدهور صحتها... دولي بارتون تُفاجئ جمهورها بإعلان جديد
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بعد تدهور صحتها... دولي بارتون تُفاجئ جمهورها بإعلان جديد

فاجأت نجمة موسيقى الكانتري الأميركية دولي بارتون جمهورها بإعلان مشروع جديد على مسرح برودواي، وذلك بعد فترة وجيزة من كشفها عن آخر تطورات حالتها الصحية، والتي حالت دون عودتها إلى العروض المباشرة.

وأعلنت بارتون أن المسرحية الغنائية "Dolly: A True Original Musical" ستُعرض على مسرح سانت جيمس في نيويورك، على أن تبدأ العروض التمهيدية في 7 كانون الأول المقبل، فيما يُقام الافتتاح الرسمي في 19 كانون الثاني 2027، تزامناً مع عيد ميلادها الحادي والثمانين.

وستروي المسرحية قصة حياة بارتون من بداياتها المتواضعة وصولاً إلى النجومية العالمية، من خلال أشهر أغانيها، مثل "Jolene" و"I Will Always Love You"، إلى جانب أعمال جديدة كُتبت خصيصاً للإنتاج. وأكدت بارتون أنها لن تشارك بالتمثيل على المسرح، لكنها ستروي قصتها "بكلماتها وموسيقاها".

ويأتي هذا الإعلان بعدما أوضحت بارتون في تحديث صحي أخير أنها تستجيب بشكل جيد للعلاج، لكنها لا تزال غير مستعدة للعودة إلى إحياء الحفلات، ما اضطرها سابقاً إلى إلغاء إقامتها الفنية في لاس فيغاس. كما لا تزال تمر بفترة حداد على وفاة زوجها كارل دين عام 2025.

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